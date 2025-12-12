Yurttaşın borcu, şirketlerin ciroları arttı

Ekonomi Servisi

Alım gücü eriyen yurttaş, mecburi borçlanmayla batağa saplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankaların dağıttığı krediler 28 Kasım haftasında yaklaşık 237 milyar 249 milyon lira artarak 21 trilyon 843 milyar 945 milyon liradan, 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri aynı haftada fırladı.

Tüketici kredilerinin tutarı, bir haftada 22 milyar 31 milyon lira arttı. Krediler toplam 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lirası ihtiyaç, 49 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 658 milyar 953 milyon lirası konut kredilerinden oluştu.

Borcu yığılanlar ödemede de güçlük yaşadı. Bankaların takibe aldığı alacakları önceki haftaya göre 8 milyar 886 milyon lira artışla 557 milyar 444 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 406 milyar 465 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı da 22 milyar 263 milyon lira artarak 3 trilyon 277 milyar 596 milyon lira oldu.

ŞİRKET CİROLARI KATLANDI

Öte yandan yurttaşın borcu katlanırken şirketlerin ciroları resmi enflasyonun üzerinde yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ciro endekslerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,4 artış gösterdi.

Sanayi sektöründe cirolar enflasyona yenildi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 29,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe ise endeks, yıllık bazda yüzde 35,1, aylık bazda yüzde 1,4 arttı. Ticarette yıllık artış yüzde 37,6, hizmette yüzde 38,7 ile enflasyonun üzerinde gerçekleşti.