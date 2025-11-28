Yurttaşın çarkı borçla dönüyor

Temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan dar gelirlilerin geri ödeyememe krizi büyüyor. Düşen alım gücü ile kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yönelmek zorunda kalan dar gelirliler için tablo daha da ağırlaşıyor. Ücretler enflasyon karşısında erirken kira, fatura ve gıda harcamaları bankalarca verilen krediler ve kartların limitlerinin sonuna kadar kullanılmasına neden oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, yurttaşın ayakta kalmak için hızla borç sarmalına sürüklendiğini gösteriyor.

Yüksek faizlere rağmen tüketici kredileri ve kredi kartı borçları büyüyor. BDDK verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 353 milyar 143 milyon TL olan ihtiyaç kredisi borcu, 21 Kasım haftası itibarıyla 2 trilyon 54 milyar 124 milyon TL’ye yükseldi. Sadece bir yılda yaklaşık 700 milyar lira artan ihtiyaç kredisi bakiyelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme yaşandı.

Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 575 milyar 111 milyon TL’yi buldu. Bu borçların 957 milyar 995 milyon liralık bölümünü taksitli harcamalar, 1 trilyon 617 milyar 115 milyon liralık bölümünü daha çok günlük harcamalarda kullanılan taksitsiz harcamalar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 688 milyar 143 milyon lira olan bireysel kredi kartı borçlarında son bir yılda yüzde 52,5’lik artış yaşandı.

Bireysel borçlarda yaşanan geri ödeyememe krizi ise takibe giren alacak tutarını hızla artırıyor. Geçen yılın aynı döneminde 49 milyar 129 milyon lira olan takipteki bireysel kredi kartı borçları 115 milyar 659 milyon lira oldu. Batık bireysel kredi kartı borçları bir yılda ikiye katlandı. Öte yandan 49 milyar 324 milyon lira seviyesindeki takipteki ihtiyaç kredilerinin tutarı da 107 milyar 85 milyon liraya çıktı.