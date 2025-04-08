Yurttaşın cebinden bankaların kasasına: İki ayda 172,6 milyar lira faiz ödendi

2025 yılının ilk ayında yurttaşlar, bankalara 172,6 milyar lira faiz ödedi.

Aynı dönemde özel bankaları net kârı yüzde 58,2, kamu bankalarının net kârı ise yüzde 129 arttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, asgari ücretin üç ay içerisinde 2 bin 20 lira eridiğini belirterek "Bu ülkeyi bankalar değil, vatandaş omuzluyor; ama olan hep vatandaşa oluyor" ifadesini kullandı.

“Bu tablo; adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve halktan kopuk bir ekonomik zihniyetin eseridir” diyen Gülcan Kış, “Vatandaş geçim derdindeyken, iktidar gözünü bankaların kâr tablolarına dikmiş durumda” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış

2025 yılı başında yapılan yüzde 30’luk asgari ücret zammının halkı değil, enflasyonu fonladığını belirten CHP’li Gülcan Kış, şunları söyledi:

“22.104 lira olan asgari ücretin alım gücü sadece üç ayda 2.020 lira eridi. Bugün cebimizdeki maaş, geçen yılın sonundaki seviyenin bile altına düşmüş durumda. En düşük emekli aylığında da tablo farksız: 14.469 liralık maaşın satın alma gücü 1.595 lira azaldı. Emekli, pazarda fiyat etiketine bakmadan değil, tezgahın önünden bile geçemiyor artık.”

"ÜLKEYİ BANKALAR DEĞİL, VATANDAŞ OMUZLUYOR"

İktidarın ekonomi politikalarının kime hizmet ettiğinin çok açık olduğunu söyleyen Gülcan Kış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki ayda bankaların net kârı yüzde 58,2 artarak 118 milyar liraya, kamu bankalarının kârıysa yüzde 129 artarak 43 milyar liraya çıktı. Peki ya vatandaş? Vatandaş, yalnızca ocak ve şubat aylarında bankalara 172,6 milyar lira faiz ödedi. Üstelik borçlarını ödeyemeyen yüz binler icralık oldu. Şu an batık kredi miktarı 349 milyar liraya ulaştı. Bu ülkeyi bankalar değil, vatandaş omuzluyor; ama olan hep vatandaşa oluyor.”

“İCRA DAİRELERİNDE 23 MİLYON DOSYA”

Kış, halkın borç yükü altında ezildiğini belirterek “Bu yıl sadece 4 Nisan’a kadar 2 milyon 682 bin yeni icra dosyası açıldı. Toplam icra dosyası sayısı 23 milyonu geçti. İktidar hâlâ pembe tablolarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor ama gerçek şu: Halk evine ekmek götürmek için mücadele ediyor, Saray iktidarı hâlâ faiz lobisinin, rantiye sınıfının yanında duruyor” diye konuştu.

"UMUTSUZLAR ÜLKESİ OLDUK”

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2 görünse de, gerçek işsizliğin atıl işgücüyle birlikte yüzde 28,4’e ulaştığını vurgulayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “İş bulmaktan umudunu kesmiş milyonlar, bir de üstüne eksik istihdamla boğuşanlar var. Resmi rakamlarla oynayıp umut tüccarlığı yapanlara sesleniyorum: Türkiye gençlerini, kadınlarını, emekçilerini umutsuzluğa sürükleyerek büyümez; sadece çürür” dedi.

“EKONOMİ YÖNETİMİ HALKTAN KOPTU”

Mart ayı enflasyonunun TÜİK’e göre yüzde 2,46, ENAG’a göre yüzde 3,91 olduğunu hatırlatan Gülcan Kış, “TÜİK’in makyajlı verilerine göre bile yıllık enflasyon yüzde 38,1. Avrupa’da açık ara birinciyiz. Savaştaki Ukrayna’yı bile geride bırakmış durumdayız. Bu iktidar zam yapmıyor, halkın cebindekini her ay enflasyonla geri alıyor” ifadelerini kullandı.

Kış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ülkenin Merkez Bankası, sadece son iki haftada 29 milyar dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Saray’da yazılan politikalar her sabah halkın sofralarından bir tabak daha eksiltiyor. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisidir. Biz bu hayatı savunuyoruz. Herkes için adil, herkes için refah dolu bir Türkiye mümkün. Ama bunun yolu bu düzeni değiştirmekten geçiyor.”