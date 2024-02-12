Yurttaşın deprem yardımı belediyenin otoparkından çıktı!

Yurttaşların bir yıl önce deprem bölgesine gönderilmesi için Üsküdar Belediyesi'ne teslim ettiği yardımlar, belediyeye ait spor salonunun otoparkından çıktı. BirGün otoparktaki yüzlerce koli kıyafet, ayakkabı ve oyuncağı görüntüledi.

İsmail ARI

Bir yıl önce meydana gelen deprem felaketinde yüz binlerce yurttaş evini kaybetti.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardında yardım seferberliği başlatıldı. Yardım toplayan kurumların başında da belediyeler geldi. İstanbul'daki AKP'li Üsküdar Belediyesi ise Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin yardım toplama merkezi olduğunu duyurdu.

Ancak deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halktan toplanan kıyafetlerin, oyuncakların, ayakkabıların, yatak ve ısıtıcıların spor salonunun kapalı otoparkında tutulduğu ortaya çıktı.

BirGün'ün yerinde görüntülediği yüzlerce koli yardım malzemesi otoparkın büyük bir kısmını dolduruyor.

BirGün'e konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadı.