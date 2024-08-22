Yurttaşın direnişi sonuç verdi, çalışmalar durdu

Hatay’ın Altınözü ilçesi sınırlarında yeni kurulacak beton santralına karşı yurttaşların direnişi sonuç verdi. Son olarak yurttaşlar beton santralını CİMER’e şikâyet etti. CİMER’den gelen yanıtta, "Ekiplerimiz tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir resmi müracaatın tarafımıza yapılmadığı anlaşılmış ve şantiye kurulumu için resmi izin ve ruhsatlar alınmamıştır" denildi.

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, şantiye çalışmasının durdurulduğunu kaydederek "Aldığımız haberle mutlu olduk. Altınözü ilçesi sınırlarında bir tane beton santralı kurulma aşamasındayken, vatandaştan gelen ihbar üzerine dernek adına CİMER’e şikâyet ettik. Altınözü Belediyesi’nin girişimiyle orası ruhsatsız ve izinsiz olduğu için çalışması durduruldu. Umarım izinsiz çalışan bütün beton santrallarına da örnek olur. Çevremizi, sağlığımızı tehdit eden her çalışma için olumlu sonuçlar bekliyoruz” dedi.