Yurttaşın ‘enerjisi’ emildi: 83 anlaşma, 11 kat zam

Türkiye’deki ekonomik kriz ve enerji piyasasını dışa bağımlılığa sürükleyen politikalar, doğrudan yurttaşın cebini etkiledi. Enerji birim fiyatlarındaki artış nedeniyle yurttaşlar, fahiş faturalarla karşı karşıya bırakıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri de kamunun ve yurttaşın karşı karşıya bırakıldığı ağır yükü gözler önüne serdi. Bakanlığın imzaladığı onlarca uluslararası anlaşmaya karşın doğalgaz fiyatlarındaki artış durdurulamadı.

FAHİŞ ARTIŞ

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın çalışması, enerji piyasasındaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 yılı itibarıyla 83 uluslararası anlaşma imzaladı. Toplam 83 uluslararası anlaşmanın imzalandığı 2018-2026 döneminde doğalgaz birim fiyatında 11 katlık artış kaydedildi.

2018 yılında 0,094 TL/kWh olan doğalgazın birim fiyatı, Nisan 2026 itibarıyla 1,05 TL/kWh seviyesine tırmandı. Verileri değerlendiren CHP’li Akay, “Enerji alanında yapılan onlarca anlaşmaya rağmen fiyatlardaki bu sert yükseliş, ‘Yapılan anlaşmalar neyi değiştirdi?’ diye sormamızı sorunlu kılıyor” dedi.

Enerji alanında yapılan uluslararası anlaşmaların yurttaşın yaşamına olumlu bir katkı sunmadığını belirten Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018’den bu yana 83 anlaşma imzalanmış olabilir ama vatandaşın ödediği doğalgaz bedeli 11 kat artmış. Bu tabloyu başarı olarak anlatmak mümkün değildir. Anlaşma yapıyorlar, faturayı millet ödüyor. Enerji politikası anlaşma sayısıyla değil, vatandaşın ödediği faturayla ölçülür. Eğer sonuç 11 kat zam ve yüzde 1000'i aşan bir artış ise burada başarıdan değil, yanlış bir yönetim anlayışından söz edilir.”

BOTAŞ’TA GÖREV ZARARI

Doğalgaz fiyatlarındaki artışın kamu maliyesine getirdiği yükle ilgili de konuşan Akay, BOTAŞ’ın görev zararlarının sürdürülemez boyuta ulaştığını belirtti. Enerji alanında atılan adımların yurttaşın yaşam maliyetini düşürmek yerine artırdığını vurgulayan Akay, enerji politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.