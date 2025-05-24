Yurttaşın enflasyon beklentisi 5 ayın zirvesinde

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetimi enflasyon hedeflerini tutturacakları iddiasındaki ısrarlarını sürdürürken yurttaş vaatlere inanmıyor. Gerçek enflasyonu yaşayan yurttaşlar, ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pembe tablosuna ne de Merkez Bankası yönetiminin 'dezenflasyon' söylemlerine itibar ediyor.

TCMB, önceki gün yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklarken sabit bıraktığı yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24'te sabi bıraktı. Merkez, tahminde üst sınır olan yüzde 29 tavanını da değiştirmedi. Ancak ekonomi yönetiminin aksine mayısta hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün mayıs ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni açıkladı. Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hanehalkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi. Buna göre hanehalkının enflasyon beklentisi son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.

Yurttaş ile piyasa arasındaki makas da açılmaya devam etti. Verilere göre, piyasa katılımcıları ile yurttaşın enflasyon beklentisi arasındaki fark 34,8 oldu.