Yurttaşın enflasyon isyanı: ''Bir gün bir günü tutmuyor, zam üstüne zam''

Eylül ayı enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi tartışılmaya devam ediyor. Sancaktepe Semt Pazarı'nda konuşan yurttaşlar enflasyonla mücadele uygulamalarına ve fiyat artışlarına karşı tepkili.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen hafta eylül ayı enflasyon verilerini yıllıkta yüzde 33,29, aylıkta ise yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Oysa ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı. Aynı seviyelerde ya da düşmesi beklenen enflasyonun uzun zaman sonra yeniden yükselişe geçmesi tartışılıyor.

Sancaktepe’deki Veysel Karani Semt Pazarı’na alışverişe gelen yurttaşlar da durumu değerlendirdi.

Enflasyonun ilk kez bu ay yükseldiği yönündeki açıklamalara yurttaşlar “Her zaman yükseliyor. (Enflasyonla) mücadele edilmiyor”, “Çok pahalılık var, haddinden fazla. Bir gün, bir günü tutmuyor. Bir dakika, bir dakikayı bile tutmuyor. Nereye gidersen, zam geldi, zam geldi” şeklinde isyan etti.

İktidarın enfasyonla mücalede politikasına ilişkin yeterli bulmadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise, “Neden arttı? Yöneticiler de var, rantçılar da var. Kimse güveneceksin o da belirsiz... Böyle giderse çok zor” şeklinde konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK'E YANIT

Bir başka yurttaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, enflasyondaki artışın zirai don ve kuraklık kaynaklı olduğu yönündeki açıklamasına, ''Yumurtanın donla ne alakası var, tavuğun donla ne alakası var, balık fiyatları...'' ifadeleriyle tepki göstererek, ''Eylül ayı enflasyon neden yükseldi, okul, üst baş, çoluk çocuk. Çocuk beslenmeye birşey koyamıyor, götüremiyor. Ne yapacak bu vatandaş... Enflasyon çok felaket. Enflasyonun altındayız biz, emekli, çalışan, asgari ücretli. TÜİK saklıyor, hile ediyor. Enflasyonla mücadele edilmiyor. İyice enflasyon çıkıyor, saklıyorlar. Vatandaş bilmiyor mu?'' diye sordu.

"OĞLUM ÜNİVERSİTE BİTİRDİ AMA İŞ BULAMIYOR"

Sancaktepe Veysel Karani Semt Pazarı'na gelen diğer yurttaşlar, ''Millet acından ölüyor. Önceden, eşim çalışıyordu 4 tane çocuğumu hem okutuyordum, hem kirayı veriyordum, hem ihtiyacımızı görüyorduk, artanıyla da her ay 1 çeyreğimizi alıyorduk. Şimdi öyle birşey yok, her şey bitti. Şimdi sebzeyi alırsak meyveyi alamıyoruz, meyveyi alırsak sebzeyi alamıyoruz'' dedi.

Bir başka yurttaşsa, ''Çok doluyum. Bu yağmurda geldim mücadele ediyoruz. Toruna harçlık yapıyorum. Toruna poğaça alıyorum, 3 tane alıyorum, sabah yiyor, okula koyuyorum, 60 lira. Oğlum işsiz; üniversite bitirdi iş bulamıyor. Çocuğum polislik sınavlarına girdi. Geldi, ‘anne’ dedi, ‘Bu kadarcık boyları var, onlar geçti ben geçemedim’. Dedim ‘oğlum, bizim Ankara’da dayımız yok'' diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül enflasyonun beklenenden yüksek gelmesini "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" sözleriyle değerlendirmişti.