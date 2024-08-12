Yurttaşın faiz yükü katlandı

BirGün / ANKARA

Hem faiz oranlarında hem de borç miktarında yaşanan artış yurttaşın faiz yükünü de rekor bir oranda artırdı. BDDK’nin verilerine göre bu yılın ilk yarısında yurttaşlar bankalara 226,7 milyar lira tüketici kredisi, 150,7 milyar lirası da kredi kartı borçları için olmak üzere toplam 377,8 milyar lira faiz ödedi.

Tüketici kredileri için ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98, kredi kartları için ödenen faiz ise yüzde 458 oranında artış gösterdi. Yurttaşın toplam faiz yükü ise yüzde 167 oranında büyüdü. Geçen yılın ilk yarısında tüketici kredileri için 114,5 milyar lira, kredi kartı borçları için de 27 milyar lira olmak üzere toplam 142 milyar lira faiz ödemişti.

Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından politika değişikliğine giden TCMB, toplamda 4 bin 150 baz puan faiz artışına gitti. Ancak yüksek faiz oranlarına rağmen bireysel kredilerin büyümesi devam etti. Geçim sıkıntısı çeken yurttaş, kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Reel geliri enflasyon karşısında eriyen yurttaşlar bankalara gelirlerinin daha büyük bir kısmını faiz olarak ödemek zorunda kaldı.

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesinde bulunuyor. Kredi kartında azami gecikme faizi aylık yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor.

Faiz oranlarının yüksekliği Hazine’nin de faiz giderlerinin artmasına neden oldu. 2023 Ocak-Temmuz döneminde 267,3 milyar TL olan Hazine'nin faiz ödemeleri, bu sene aynı dönemde yüzde 131,4 oranında artışla 618,5 milyar TL oldu.

ORAN DA ARTIYOR

Faiz ödemelerinin Hazine gelirlerine oranı da artıyor. 2023’ün Ocak-Temmuz döneminde 2 trilyon 429 milyar TL olan Hazine'nin gelirlerinin yüzde 11'i faiz ödemelerine gitti. Bu yıl aynı dönemde Hazine gelirleri yüzde 93,4 oranında artışla 4 trilyon 697 milyar TL'ye yükseldi. Hazine gelirleri içerisinde faiz ödemelerinin payı ise yüzde 13,2’ye çıktı.