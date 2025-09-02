Yurttaşın gelecek umudunu çaldılar

Politika Servisi

Milyonları yoksulluğa mahkum ederken krizin tüm yükünü halkın sırtına bindiren Saray yönetimi yurttaşın gelecek beklentisini de yok etti. Tüm kamuoyu yoklamalarında ülkenin en önemli sorunu olarak kriz, yoksulluk, işsizlik ilk sırada yer alırken halk ekonomi yönetiminin çok kötü olduğunu düşünüyor. AKP ve MHP iktidarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini gören milyonlar, artık ekonominin düzeleceğine, ülkenin refaha kavuşacağına dair bir umut da taşımıyor.

Aksoy Araştırmanın Kurucusu Ertan Aksoy, halkın 2026 yılından beklentilerine yönelik yaptıkları araştırmadan çarpıcı veriler aktardı. “2026 yılında Türkiye genel olarak iyiye mi gidecek kötüye mi gidecek” sorusunda “iyiye gidecek” yanıtını verenlerin oranının yüzde 14'e kadar düştüğünü açıklayan Aksoy, aynı soruyu ekonomi için sorduklarında oranın yüzde 13'e kadar düştüğünü ifade etti.

SİYASET MEKANİZMASI SÜREKLİ KRİZE DAYALI

Ertan Aksoy’un yaptığı açıklamalar şöyle: “Gelecekten beklentiler hiç olmadığı kadar düşmüş durumda. Bunun şüphesiz ki birçok nedeni var. Ama bana göre en önemli neden, Türkiye’nin yedi senedir bitmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olması… Eskiden yapılan ölçümlerde ‘bugün ekonomi nasıl’ diye sorardık. Derdi ki kötü. Yakın geleceği sorardık. Biraz daha umutlu cevap verirdi. Biraz daha uzağı sorduğumuzda tam umutlu bir toplumla karşılaşırdık. Şimdi o bitti. Artık hepsi o kadar dibe gitti ki bırakın yakın geleceği uzak geleceği bile toparlayamıyor kafasında insanlar. Mesela, 2026 yılında Türkiye genel olarak iyiye mi gidecek kötüye mi gidecek sorusuna iyiye gidecek yanıtını verenlerin oranı yüzde 14'e kadar düşmüş durumda. Aynı soruyu ekonomi için sorduğumuzda 13'e düşmüş durumda. Kişisel ekonomisi için sorduğumuzda o da ülke ekonomisiyle birebir aynı yanıtı kapsıyor. O da yüzde 13 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla beklentiler gerilememiş beklentiler dibe vurmuş. Bu da tabi ki tam da iktidarın yarattığı bir sonuç. Her sabah uyandığında başka bir operasyon, her hafta başka bir kriz, krizlere dayalı siyaset üretme mekanizması ülkeyi, toplumu bu hale getirmiş durumda.”

Aksoy Araştırma’nın verilerini aynı zamanda yurttaşın sorunların çözümüne ilişkin iktidardan beklentisinin kalmadığını gösteriyor. 31 Mart seçimlerinde ikinci parti konumuna gerileyen AKP’nin oy oranının yeniden yükselmediği görüldü. Özellikle ekonomik kriz milyonları AKP’den uzaklaştırdı. Bu sonuçlar aynı iktidarın zayıf karnının neresi olduğunu muhalefete göstermesi açısından kritik. Muhalefet partileri, ülkenin en yakıcı sorunlarına yönelerek, halkın tabanda biriktirdiği öfkeyi rejime karşı ortak bir mücadele programıyla örgütleyebildiği oranda mevcut iktidarı devirebilecektir.

∗∗∗

EN KRİTİK TALEPLER

Aksoy Araştırma dışında yakın dönemde paylaşılan anket ve araştırmalar da ekonomi başta olmak üzere pek çok konuda benzer veriler ortaya koydu. SODEV’in araştırmasında hükümetten beklenti noktasında şu sonuçlar öne çıkmıştı:

• Asgari ücretin insan onuruna yakışır biçimde belirlenmesinin güvence altına alınması %82,8

• Devletin ücretsiz ve nitelikli eğitim vermesi %65,3

• Devletin ucuz, kaliteli, erişilebilir sağlık hizmeti vermesi %60,4

• Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınabilecek bir sistem oluşturulması %54,5

• Genç işsizliğiyle mücadele %37

• Ekonomik adaletin sağlanması %86

• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması %85

• İnanç özgürlüğünün korunması %83

• Anayasanın ilk dört maddesinin korunması %78

• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi %70,9

∗∗∗

EKONOMİ VE ADALET İLK SIRADA

Area Araştırma’nın 26 il, 87 ilçede toplam 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ağustos ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” da halkın en çok ekonomi ve yargıdan şikayetçi olduğunu gösterdi. Katılımcılara “Hükümetin genel olarak ekonomi performansını başarılı buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette “Evet” diyenlerin oranı yalnızca 20,8’de kaldı. Aynı araştırmada katılımcılara “Türkiye’de yargı sisteminin tarafsız ve bağımsız çalıştığına inanıyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya “Evet” diyenlerin oranı 20,6’da kalırken “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 75,8’e kadar çıktı.