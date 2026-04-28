Yurttaşın gündeminde bayram değil geçim var

Artvin’de pazar esnafı ile emeklilerin Kurban Bayramı öncesi yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkati çekiyor.

Çorum’dan gelerek pazarda satış yapan bir esnaf, “Ben bir kurban parasını bir yılda biriktiremem. Kazanacaksın ki alasın. Kırmızı et lüks oldu” dedi.

Artvinli emekli Halil Yerlikaya ise mevcut şartlarda emeklinin kurban kesmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirterek, “Emekli adamın kurban kesmesi için en az 4-5 emekli olması lazım. Zor geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Artvin’de yaşayan vatandaşlar kurban kesmekte güçlük çekeceklerini dile getirdi.

Artan hayat pahalılığı karşısında hem esnaf hem de emekliler, kazançlarının yetersiz kaldığını ve kurban almanın artık mümkün olmadığını anlattı.

"EMEKLİ KURBAN KESEMEZ, İKİ KİLO ET ALIR"

Artvinli bir emekli, artan fiyatlar ve yetersiz kalan emekli ikramiyeleri nedeniyle kurban almanın giderek zorlaştığını belirterek, “Kurbanı alıyoruz ama emeklinin artık maddi imkânları yetersiz. Mecburen alıyoruz fakat sıkıntı çekerek alıyoruz. İkramiye zaten donduruldu. İlk verildiği zaman belki kurbanın dörtte birini alabiliyorduk. Şimdi ise ancak iki kilo et alınır. Kurban fiyatları çok yüksek. Bir hisse 35 bin liradan aşağı düşmez. Koç almaya kalksan o da 25-30 bin lira civarında” diye konuştu.

Bir başka Artvinli vatandaş ise parası olmadığını ve kurban almayacağını belirtti.

“KIRMIZI ET LÜKS, KURBAN ALMAK HAYAL”

Artvin’de pazarda satış yapan bir pazar esnafı da şunları söyledi:

“Ben Çorumluyum, Çorum’dan geldim. Arpacık satıyorum, toptancıyım. Kurban alamam. Neyle alacaksın kardeşim? Kazanacaksın ki alasın. Paran varsa alırsın. Ben bir kurban parasını bir yılda biriktiremem. Bir çocuk okutuyorum, aylık gideri 20 bin lira. Liseye gidiyor, yarın üniversiteye gidince nasıl okuyacak? Evdekiler et bekler ama eve et girmiyor. Tavuk eti alıyoruz, yapacak bir şey yok. Az önce karşıdaki lokantaya sordum, yarım ekmek et 280 lira dediler. Ben de gidip tavuk yedim. Orada yarım ekmek tavuk 75 lira, kırmızı et 280 lira. Yiyemem kardeşim, lüks oldu artık. Nereden yiyeceğim?”

“EN AZ 4-5 EMEKLİ OLMASI LAZIM Kİ BİR KURBAN KESİLEBİLSİN”

Artvinli emekli Halil Yerlikaya da, “En az 4-5 emekli olması lazım ki bir kurban kesilebilsin. Ben 63 yaşındayım, annemle birlikte yaşıyorum. O da babamdan kalan maaşı alıyor. Zor geçiniyoruz. Kurban kesmemiz mümkün mü? Annemle ortak kurban… Kim ‘emekli kurban kesiyor’ diyorsa yalan söylüyor. Eskiden kurban keserken pazarlık olurdu ama hem köylü kazanırdı hem kesen. Şimdi köylü hayvan bile tutamıyor. Yem çuvalı olmuş şu kadar, otun kilosu olmuş bu kadar. Nasıl kazanacak? Köyüne nasıl gidecek? Mazotun litresi 80 lira. İşimiz çok zor. Allah kolaylık versin” diye konuştu.

“20 BİN LİRA MAAŞLA KURBAN KESİLMEZ”

Bir başka emekli yurttaş ise, “Ben kesiyorum, yalan yok. Çocuklarım bana yardımcı oluyor. Ama 20 bin lira maaş alıp 30 bin lira kurbana nasıl vereceksin? Eskiden kendi imkânımla keserdim, o zaman imkân vardı. Şimdi 20 bin lirayla kurban kesilir mi?” dedi.

Bir diğer yurttaş da, “Ben 22 bin lira maaş alıyorum. Oğlum bunun iki katı kira ödüyor. Yeter artık. Eskiden zamlar çok küçük olunca bile millet tepki verirdi. Şimdi neden kimse ses çıkarmıyor? Yeter artık” ifadelerini kullandı.

Artvinli bir emekli ise, “En düşük kurban 20-30 bin lira. 20-25 bin lira maaş alan emekli, bütün maaşını kurbana verse ne yiyip ne içecek?” diye sordu.