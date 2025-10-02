Yurttaşın kirasına fahiş zam

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, barınma krizini de beraberinde getirdi. Mahkemeler, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren dava dosyaları ile dolup taştı. Ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğun pençesindeki yurttaş, güçlükle ödeyebildiği kirasına yapılan fahiş zamlar ile çaresiz durumda bırakıldı.

İktidarın, “kiracıları korumak” amacıyla kira artışlarında yüzde 25 oranını sabit tutmaya çalışması da fayda etmedi. Türkiye’de fahiş konut ücretleri ve kiraları nedeniyle başlayan konut krizi, çözülemez boyutlara ulaştı. Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren fahiş zamlar şimdi de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kiracıları arasında soruna yol açtı. Fahiş zamlarla kiracılarını mağdur eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir kiracısı, kirasında yapılan artış nedeniyle şikâyetçi oldu.

YASAL SINIR ENGELİ

Hatay’da bulunan ve mülkiyeti Müdürlüğe ait olan taşınmaz, Ağustos 2018’de kiracıya teslim edildi. Kiracı ile aylık bin 200 TL’lik kira karşılığı sözleşme imzalandı. 2019 yılının sonuna kadar bin 200 TL olan taşınmazın kirası, 2020’de yüzde 14’lük artışla bin 370 TL olarak belirlendi. Kira, 2021 yılında artırılmazken 2022’de ise bin 700 TL’ye yükseltildi.

Mülkiyeti, Vakıflar’a ait olan taşınmazın 2023 yılı kirası ise yasal oran olarak belirlenen yüzde 25’lik artışla 2 bin 125 TL’ye çıkarıldı. Müdürlüğün mülk sahibi olduğu konuta 2023 yılında 2 bin 125 TL kira ödeyen kiracıdan talep edilen yeni kira bedeli, 2024’te ise astronomik şekilde artırılarak 18 bin TL’ye tırmandı. Müdürlüğün, afet bölgesindeki taşınmazına 2025 yılı için ise yüzde 195’lik zam yaptığı öğrenildi. Fahiş zammın ardından kira, aylık 35 bin TL’ye fırladı. Kiracı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü’nün fahiş kira zammını Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Kamu Başdenetçisi, kira artış oranının yeniden düzenlenmesine yönelik talebi değerlendirerek, “Kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi” için Müdürlüğe tavsiye yazısı gönderdi.