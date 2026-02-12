Yurttaşın lokması küçülüyor: ‘Ucuz paket’ ateş pahası

AKP’nin ekonomi politikası, Türkiye ekonomisini altüst etti. CHP’nin, en temel ürünlerden oluşan Ramazan kolisi fiyatında yıllar itibarıyla yaşanan değişimi ortaya koyan çalışması, ekonomik krize ayna tuttu. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın çalışmasında, Ramazan kolisi fiyatlarının 2018-2026 döneminde 11 kat arttığı vurgulandı. Çalışmasına yönelik değerlendirmesinde Akay, “Bu tablo kötü ekonomi yönetiminin vatandaşın sofrasından nasıl çaldığını açıkça gösteriyor” dedi.

KESKİN ARTIŞ

CHP’li Akay’ın çalışmasına göre, 2018 yılında en ucuz ürünlerden oluşturulan Ramazan kolisi, 49,90 TL’den satıldı. Aynı kolinin fiyatı 2020 ve 2022 yıllarında ise sırasıyla 69,95 TL ve 114,90 TL’ye yükseldi. Artış, Türkiye’deki ekonomik kriz derinleştikçe daha da keskinleşti. Buna göre, en ucuz ürünlerden hazırlanan ve “Uygun fiyatlı” olarak nitelendirilen marketlerde satılan Ramazan kolilerinin 2024-2026 dönemindeki satış fiyatı şöyle:

2024: 234,90 TL

2025: 425 TL

2026: 550 TL

YOKSULLUK DÜZENİ

2026 yılı asgari ücret tutarı üzerinden yapılan hesabın yurttaşın alım gücündeki kaybı açıkça gözler önüne serdiğini dile getiren Akay, şunları kaydetti:

“Bugünkü asgari ücret tutarı esas alındığında, bir işveren çalışanlarına Ramazan kolisi almak isterse 28 bin 75 TL’ye 2018 yılında 563 Ramazan kolisi alabiliyordu. Bugün ise aynı parayla sadece 52 koli alınabiliyor. Aradaki fark, rakam oyunlarıyla gizlenemez. Bu tablo, vatandaşın sofrasından kaç kolinin eksildiğini açıkça gösteriyor.

Yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlar, Ramazan ayında da aynı yoksullukla baş başa bırakılmıştır. Bu tablo ne tesadüftür ne de kaçınılmazdır. Yanlış tercihlerle sürdürülen, üretimi ve gelir adaletini dışlayan ekonomi politikalarının sonucudur. Vatandaşlarımızı yoksulluğa mahkûm eden bu düzen kabul edilemez.”