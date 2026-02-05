Yurttaşın mektubu da satıldı: 1,5 milyon posta kağıtçılara gitti

Bursa PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Posta ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü’nde yaşandığı öne sürülen skandal, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca soruşturulan skandalın perde arkasında yaşananlar, yurttaşların postaları üzerinden sağlanan kazancı da ortaya koydu.

İddiaya göre, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında müdürlüğe, yurttaşlar ve tüzel kişiler tarafından toplam 1 milyon 500 bin posta iletildi. Teslim edilen postaların dağıtılmayarak bodrum katta biriktirildiği savunuldu.

Kayıtları oluşturulmayan 20 ton ağırlığındaki 1 milyon 500 bin adet postalarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre, büyük bölümü yüzlerce torba içinde biriktirilen postalar “Kağıtçılara satılmak suretiyle” 14 Nisan 2024 tarihinde bodrum kattaki depodan çıkarıldı.

PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca 15 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen soruşturma raporunda, “Dağıtıma çıkarılmayan postaların topluca imhasına” yönelik ayrıntılar da paylaşıldı. Raporda, posta dağıtmak için mesaiye gelinen pazar günleri, bir grup dağıtıcının postaları dağıtıma götürüyor gibi müdürlükten çıkardığı kaydedildi. Müdürlüğün dışına çıkarılan postaların büyük bölümünün kağıtçılara satıldığı ya yakılarak parça parça yok edildiği rapora yazıldı.

“KURUMUN HALİ İÇLER ACISI”

BirGün’e konuşan PTT kaynakları, kurumdaki dağıtıcıların ağır iş yükü altında olduğunu ifade etti. Kamuoyunda, “Kayıtsız posta” olarak isimlendirilen ve yurttaşların mektuplarını kapsayan postaların, önceliğin kayıtlı gönderilere verilmesi nedeniyle gözardı edildiğini belirten PTT kaynakları, şunları söyledi.

“Cumhuriyetin en değerli kurumlarından birini içler acısı duruma getirdiler. Postacıların üzerindeki baskıyı giderek artırdılar. Çalışan sayısı azaldı, iş yükü arttı. Bursa’da yaşandığı belirtilen skandalın bir ticari boyutu var ve ahlaki ve etik açıdan doğru olmadığı, suç olduğu şüphesiz. Ama bu şekildeki postaların birçok kentte, postacıların üzerindeki iş yükü nedeniyle dağıtıma çıkarılamadığı da bir gerçek.”