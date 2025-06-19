Yurttaşın ödemesi ‘otomatik’e bağlandı

Türkiye’de ulaşım, akaryakıt zamlarının ardından ulaşılamaz hale geldi. Benzin ve motorine birbiri ardına yapılan zamlar nedeniyle yurttaş, yola çıkmaya korkar oldu. Yurttaşın cebini yakan akaryakıt zamları, TBMM gündemine de taşındı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 14 Temmuz 2023 tarihinde 7456 Sayılı Kanun'la ÖTV mevzuatında değişiklik yapıldığı anımsatarak, “3 Temmuz’da Cumhurbaşkanı aksi bir karar almazsa akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV tutarları otomatik olarak bir kez daha artırılacak” dedi.

Akaryakıt fiyatları, İran-İsrail savaşı nedeniyle astronomik tutarlara ulaştı. Türkiye’de de 19 Haziran itibarıyla benzinin 1,56 TL, motorinin ise 1,87 TL artırılması öngörüldü.

ÖTV DÜZENLEMESİ

Enerjide tamamıyla dışa bağımlı hale gelen Türkiye’de, İran-İsrail savaşı ile birlikte petrol istasyonlarının tabelalarında hemen her gün değişikliğe gidildi. Türkiye’deki akaryakıt ücretlerindeki artışa tepki gösteren CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Temmuz ayında akaryakıta otomatik olarak ÖTV artışı uygulanacağının altını çizdi.

ZAM YAĞMURU

ÖTV düzenlemesi gereği 3 Temmuz’da akaryakıta 2 TL’ye yakın bir tutarda artışa gidileceğini belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Yurttaş tabelaların değişim hızına yetişemez oldu. İktidarın mutlaka bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. İlk yapılacak şey ise 3 Temmuz’da yapılacak olan ÖTV artışını sonlandırmak olmalı. Eğer iktidar yıl sonu enflasyon beklentileri tutturmak istiyorsa Hazine’nin akaryakıttaki ÖTV gelirlerinden fedakarlık yapması gerekiyor.

2024 yılında Petrol ve Doğalgaz Ürünlerindeki bütçe 451,4 milyar TL’lik hedefinin yüzde 88’i tutturularak 398,1 milyar TL’lik tahsilat gerçekleştirilmiş. Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise 534,9 milyar TL’lik bütçe hedefinin yüzde 34’ü tutturularak

182,6 milyar TL’lik tahsilat yapılmış. Yİ-ÜFE’nin aylık yüzde 2 artması halinde benzin fiyatı pompada 2,38 TL, motorin fiyatı 2,05 TL ve LPG de 1,68 TL artacak. Bu duruma müdahale edilmemesi halinde yurttaş domino etkisi ile önce benzinde ardından gıdadan, giyeceğe kadar her alanda zam yağmuruna maruz kalacak demektir. Eğer bu ÖTV artışı pompaya yansıtılırsa hem yurttaşın alım gücü daha da düşecek hem de enflasyon ile mücadelede ciddi sıkıntılar oluşacak.”

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KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI

CHP’li Bakırlıoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı’na, “ÖTV mevzuatının değiştirilmesi” amacıyla Kanun Teklifi sunulacak. 14 Temmuz 2023 tarihinde 7456 Sayılı Kanunla ÖTV mevzuatında yapılan ve akaryakıta otomatik artış öngören değişikliğin kaldırılması talep edilecek.