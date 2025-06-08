Yurttaşın parası bahçeye gömüldü

Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa hapseden ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen fahiş kamu harcamalarının en önemli örneği olan millet bahçeleri yine para yuttu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek kamu kurumlarına gönderdiği tasarruf genelgesi de millet bahçeleri için yapılan harcamalara engel olamadı. 2025 yılının ocak-mayıs döneminde millet bahçeleri için gerçekleştirilen harcama 2 milyar TL’ye dayandı.

1 Ocak 2025 – 1 Haziran 2025 döneminde millet bahçeleri için 19 farklı kamu idaresi harcama yaptı. Çok sayıda AKP’li belediyenin yanı sıra valilikler ve TOKİ de 2025’in ilk yarısında millet bahçesi ihalesi düzenleyen kurumlar arasında yer aldı.

Millet bahçeleri için toplam 22 sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin toplam bedeli kayıtlara, 1 milyar 913 milyon 572 bin 53 TL olarak geçti. Millet bahçesi için en maliyetli harcamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imza attı. Bakanlığa bağlı TOKİ, Ordu’nun Altınordu ilçesine inşa edilen millet bahçesi için 7 Mart 2025 tarihinde yaptığı anlaşma kapsamında 1 milyar 477 milyon TL’yi gözden çıkardı.

KAYYUM DA LİSTEDE

TOKİ’nin ardından, Ocak-Mayıs 2025 döneminde en maliyetli millet bahçesi harcamasına imza atan kurum, Van Büyükşehir Belediyesi oldu. Kayyum idaresindeki belediye, kentteki eski DSİ yerleşkesine inşa edilen millet bahçesi için 88 milyon 877 bin 164 TL harcadı.

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RTE İÇİN YENİ HARCAMA

Ocak-Mayıs 2025 döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan Kayseri RTE Millet Bahçesi için de yeni bir harcama daha yapıldığı öğrenildi. Ekonomik krizin gölgesinde her yıl milyonlarca lira yutan RTE Millet Bahçesi’nin kütüphanesinin tadilatı için 5 milyon 90 bin TL, BMX parkurunun boyanması için de 1 milyon 443 bin TL harcandığı belirtildi.

Millet bahçeleri için ocak-mayıs döneminde toplam 1,9 milyar TL’ye ulaşan diğer bazı harcamalar ise şöyle sıralandı: