Yurttaşın parası faize aktı

Hem faiz oranlarında hem de borç miktarında yaşanan artış, yurttaşın faiz yükünü rekor seviyelere taşıdı. Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar karşısında alım gücü giderek eriyen geniş toplum kesimleri, geçimlerini sürdürebilmek için çareyi kredi ve kredi kartı kullanmakta buldu.

Mutfak masrafından fatura ödemesine, sağlık harcamalarından eğitime kadar her alanda borçla yaşam artık olağan hâle gelirken bankaların bu borçlanmadan elde ettikleri faiz gelirleri yükselmeye başladı.

BATIK KREDİ FAİZİ YÜZDE 150 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre Nisan ayında bankaların toplam faiz geliri, 2 trilyon 464 milyar 301 milyon lira oldu. Faiz gelirindeki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,53 artış gösterdi. Faiz gelirinin 1 trilyon 552 milyar 505 milyon lirası kredilerden sağlandı.

Tüketici kredilerinden sağlanan faiz geliri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 oranında artarak 143 milyar liradan 213 milyar 75 milyon liraya ulaştı. Kredi kartlarından sağlanan faiz geliri ise yüzde 55,70 artarak 94,7 milyar liradan 147 milyar 516 milyon TL’ye çıktı.

Yüksek faiz nedeniyle artan takipteki alacaklardan alınan faiz, 11 milyar 21 milyon liradan yüzde 150,5 oranında artışla 27 milyar 605 milyon TL oldu.

Faiz gelirinde artış yaşayan bankacılık sektörü bu yılın ilk dört aylık döneminde 264,2 milyar lira net kâr elde etti. Bu dönemde kamu bankalarının net kârı yüzde 75,3 oranında artarak 100,6 milyar liraya çıkarken, özel yerli ve yabancı sermayeli bankaların karı ise yüzde 22,5 oranında artarak 163,6 milyar liraya çıktı. Toplam kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 oranında artan sektörün, toplam aktifleri ise son bir yılda yüzde 42 oranında büyüyerek 37,3 trilyon lira, toplam öz kaynakları ise yüzde 33,5 oranında artarak 3,1 trilyon lira oldu.