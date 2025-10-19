Yurttaşın parasını garanti ödemeler için ipotek ettiler

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2026 yılı bütçe teklifi yol, köprü ve tünel müteahhitlerine bol keseden verilen garantilerin bütçeye yükünü gözler önüne serdi.

KGM’nin verileri öte yandan, garanti ödemelerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artışı da ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Cahit Turhan'ın, “Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden garanti ödemelerinin yapıldığı kalem” olarak işaret ettiği, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar belli oldu.

TBMM'ye sunulan KGM’nin 2026 yılı bütçe teklifine göre, garanti ödemelerinin yapıldığı, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kalemi için 2026 yılına 101 milyar 302 milyon TL para ayrıldı. Gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle müteahhitlere ödenen paranın yer aldığı bu kalem için 2027 ve 2028 yıllarında ise sırasıyla 125 milyar TL ve 150 milyar TL kaynak öngörüldü.

GİTTİKÇE ARTTI

KGM’nin 2026 yılı bütçe teklifi, müteahhitlere aktarılan kaynağın büyüklüğünü de açığa çıkardı. KGM bütçesinden yol, köprü ve tünellerin garanti ödemeleri için harcanan parada yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti. İktidarın plansızlığı ve müteahhitlere bol keseden verilen garantilerin bütçeye yükünü ortaya koyan, “Hane Halkına Transferler” kaleminden yapılan harcamalar, yıllara göre şöyle sıralandı:

2018: 3,4 milyar TL

2019: 5,1 milyar TL

2020: 10,1 milyar TL

2021: 14,2 milyar TL

2022: 36,4 milyar TL

2023: 56,8 milyar TL

2024: 60,2 milyar TL

2025 (Ocak-Haziran): 42,7 milyar TL