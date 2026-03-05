Yurttaşın parasıyla: 19,3 milyarlık danışmanlık

Kamuda, “Danışmanlık hizmeti” kapsamında yapılan harcamalar çarpıcı boyuta ulaştı. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) verilerine göre, 2021’de 624 milyon 571 bin TL’lik danışmanlık hizmet alımına imza atıldı. Kamunun danışmanlık hizmeti alımı için ödediği parada 2022 ve 2023 yıllarında ise çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, danışmanlık hizmet alımı için düzenlenen ihaleler kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında harcanan para sırasıyla 1 milyar 561 milyon 738 bin TL ve 3 milyar 742 milyon 880 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Kamu, danışmanlık hizmet alımı kapsamında 2024 yılında da 4 milyar 936 milyon 313 bin TL harcadı. Kamunun danışmanlık hizmeti için ödediği para, 2025 yılında ise 2024 yılına oranla yüzde 72 arttı. 2021-2025 dönemini kapsayan beş yılda kamuya alınan danışmanlık hizmeti için 19 milyar 349 milyon 430 bin TL’lik kaynak kullanıldı.

Yıllara göre danışmanlık gideri şöyle: