'Yurttaşın sırtında' yolculuk: Kamudan 5,4 milyar TL’lik yolluk

Kamunun 2026 yılının ilk çeyreğindeki bütçe kullanım tercihleri, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler kapsamında yapılan yolluk harcamalarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen kamu kurumları, personelin yol, yemek ve konaklama giderleri için üç ayda 5,5 milyar TL’ye yakın kaynak kullandı.

AKP hükümetleri döneminde her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı en temel haklarından dahi yoksun bıraktı. Barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar, fahiş yakıt ve bilet ücretleri nedeniyle ulaşım hakkını da kullanamaz hale geldi. Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise etkilemedi. Yurttaşlar, 23 Mayıs'ta başlayacak bayram tatili öncesi yüksek bilet fiyatları nedeniyle yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamunun yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcaması, 2026’nın ilk çeyreğinde fahiş seviyelerde gerçekleşti.

DURDURULAMAYAN HARCAMA

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılında, 28 milyar 815 milyon 727 bin TL oldu. Kamunun yolluk harcaması, 2026 yılında da hız kesmedi.

Kamu kurumlarınca yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde 5 milyar 440 milyon 206 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Toplam 5,4 milyar TL’lik yolluk giderinin 3,4 milyar TL’si yurtiçi geçici görev yolluklarından, 499,8 milyon TL’si ise yurtdışı geçici görev yolluklarından oluştu.

KATLANAN GİDER

Genel bütçeden yapılan harcamalara yönelik veriler, kamunun yolluk giderinin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını da gözler önüne serdi.

2019-2025 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı şöyle:

• 2019: 2 milyar 201 milyon TL

• 2020: 2 milyar 171 milyon TL

• 2021: 2 milyar 523 milyon TL

• 2022: 5 milyar 91 milyon TL

• 2023: 11 milyar 810 milyon TL

• 2024: 19 milyar 470 milyon TL

• 2025: 28 milyar 815 milyon TL

• 2026 (Ocak-Mart): 5 milyar 440 milyon TL