Yurttaşın sırtındaki borç 3,32 trilyon liraya ulaştı

Haber Merkezi

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, ekonomik verileri değerlendirerek hükümetin yanlış politikalarını sert bir dille eleştirdi ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Kanko, yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

“Vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 3,32 trilyon lirayı bulmaktadır. Ayrıca, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 213,7 milyar liraya kadar yükselmiştir. Asgari ücretin dolar bazında karşılığı 524 dolara gerilemiştir. Halkımızın alım gücü hızla erirken, gıda fiyatları %93 oranında artmıştır.”

Kanko, ülkede yaşanan ekonomik sorunları şu sözlerle eleştirdi: "Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, iktidarın yanlış politikalarının trajik bir sonucudur. İşsizlik oranlarındaki artış, borç yükünün artması ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, halkımızın yaşamını her geçen gün zorlaştırmaktadır. AKP iktidarının halkımızı yoksulluğa mahkûm eden politikalarını kabul etmiyoruz.”