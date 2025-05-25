Yurttaşın taşınmazına mesajla el koyuyorlar

Maraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerden biri olan Hatay’da rezerv alan sorunu büyüyor.

Son olarak rezerv alan olarak ilan edilen bölgedeki yurttaşların taşınmazlarının, 6306 Sayılı Kanun’un 6/A maddesi gereği Hazine’ye veya kentsel dönüşüm adı altında tescil edileceği bildirildi.

Tapu Müdürlüğü’nde taşınmazı olan depremzedelere bu bilgi, kısa mesaj yoluyla iletildi. Depremzedelere gönderilen mesajda “Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Antakya Tapu Müdürlüğü’nde 6306 Sayılı Kanun’un 6/A Maddesi uyarınca Hazine’ye devir işlemi yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı. Depremzedelerin Avukatı Sevim Küçük yaşanan sürece tepki gösterdi. Küçük, “Ne yazık ki bir mesajla öğreniyorlar. Depremden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ya da iktidarın yaptıkları aynı. Vatandaşa ön bilgilendirmede bulunmuyorlar. Ne öncesinde ne sonrasında süreç belirsiz ilerliyor. Yasada böyle bir düzenleme var, Hazine adına tescili yapılabiliyor. Depremzedenin bunu yapan idari birime dava açma hakkı var, itiraz edebilir. Hukuksal sürece başvurmalı. Bir de daha önce rezerv alanda sağlam bina varsa, tahliye ve yıkım kararı alınıp alınmadığı da değerlendirilmeli. Her idari işlemin yargı yolu açıktır” dedi.

Yetkililere seslenen Küçük, şöyle devam etti: “Neredeyse depremin üzerinden 2 buçuk yıl geçti. Hâlâ bir belirsizlik hâkim. Bu insanların canına artık tak etti. Depremde kaybetmediklerini şimdi kaybediyorlar. Şeffaf bir süreç yok. Bu insanlarla görüşülmesi gerekiyor ve sürecin doğru yürütülmesi gerekiyor.”