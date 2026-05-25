Yurttaşın tercihi ikinci el

Ekonomi Servisi

Dar gelirli alışverişte ikinci el ürünlere yöneldi. Yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan "sürdürülebilir e-ticaret" kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan hacim, geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu ürünlere ilişkin işlem sayısı da bu dönemde 17,5 milyondan 23,6 milyona çıktı.

Ekonomim'in Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'ndan derlediği verilere göre eşya grupları incelendiğinde, adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751 bin 294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. İkinci el e-ticaret kapsamında satılan ürün grupları hacim olarak incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı. Yenilenmiş ürünler hariç geçen yıl internette toplam 594,17 milyon lira değerinde ikinci el telefonu satıldı. Cep telefonu toplam hacmin yaklaşık yüzde 6'sına denk geldi. Cep telefonlarını ceket ve mont ürün grubu takip etti.