Yurttaşın vergisi sermayeyi aydınlattı: Kamudan dev elektrik ihalesi

AKP iktidarlarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar kritik çok sayıda alan sermayeye terk edildi. Hoyrat özelleştirmelerden, enerji alanı da payını aldı. İktidar, 2013 yılında elektrik dağıtım işini tamamıyla özel sektöre devretti.

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakıldı. Özelleştirme, yalnızca yurttaşın değil, kamunun bütçesini de adeta altüst etti. Sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile belediyelerden fahiş ödemeler alan elektrik dağıtım şirketleri, kamu kurumlarının hizmet binalarının elektrik ihaleleriyle de milyarlarca lira kazandı.

MİLYARLIK HARCAMA

BirGün, elektrik üretim işinin özel sektöre devredilmesi nedeniyle ihale ile enerji hizmeti almak zorunda kalan kamu kurumlarının Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki zorunlu enerji harcamalarına mercek tuttu. 2025 yılının ocak ve temmuz aylarını da kapsayan yedi ayında kamu kurumlarınca gerçekleştirilen 16 ihale kapsamında 1,1 milyar TL’den fazla para harcandığı tespit edildi.

Ocak-Temmuz 2025 döneminde 16 farklı kamu kurumu, serbest piyasadan elektrik enerjisi almak için 16 ihale düzenledi. İhaleler kapsamında kamunun kasasından çıkan toplam para, 1 milyar 181 milyon 568 bin TL oldu.

BÜYÜK DİLİM CENGİZ’E

Muhalefetin, “Beşli çete” olarak adlandırdığı holdinglerden Cengiz Holding'in elektrik şirketleri, Ocak-Temmuz 2025 döneminde gerçekleştirilen ihalelerden en büyük dilimi aldı. Cengiz Elektrik Şirketi ve CK Boğaziçi Elektrik Şirketi’nin aldığı ihalelerin toplam bedeli kayıtlara, 672 milyon 202 bin 273 TL olarak geçti. Ocak-Temmuz 2025 döneminde gerçekleştirilen elektrik alım ihalelerinin bazıları, sözleşme bedelleri ve ihaleyi alan şirketler şöyle sıralandı:

• Ordu İl Sağlık Müdürlüğü: 153 milyon 868 bin TL (Cengiz Elektrik)

• Kırıkkale Üniversitesi: 28 milyon 498 bin TL (Cengiz Elektrik)

• Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: 489 milyon 836 bin TL (CK Boğaziçi Elektrik)

• Karayolları Genel Müdürlüğü Trabzon: 187 milyon 287 bin TL (Reges Elektrik)

• Afyon İl Sağlık Müdürlüğü: 66 milyon 550 bin TL (Dicle Elektrik)

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FATURA KABARIYOR

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında yapılan genel aydınlatma ödemeleri, 2025 yılında da fahiş tutarlarda sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde elektrik dağıtım şirketlerine kamu bütçesinden yapılan ödeme 12 milyar 664 milyon 662 bin TL ile ifade ediliyor. Şirketlere 2021-2024 döneminde yapılan ödemeler ise yıllara göre şöyle kaydediliyor:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL