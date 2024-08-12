Yurttaşın vergisiyle AKP propagandası yapan TRT'ye tepki

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) AKP propagandası yapmasına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT’nin yayın politikasını eleştirdi. Bulut,”85 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT iyice zıvanadan çıktı. Artık açıktan AKP reklamı yapmaya başladılar” dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, TRT’nin yayın politikasını eleştirdi. "Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır” diyen Bulut’un açıklaması şöyle:

“85 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT iyice zıvanadan çıktı. Artık açıktan AKP reklamı yapmaya başladılar. Bir kez daha hatırlatalım: 359 sayılı "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yasası" ile kurulan TRT özerk kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

TRT Haber kanalında, AKP'nin 23’üncü kuruluş yıldönümüne özel bir haber yayımlandı. Haberde "Türkiye'de AK Parti döneminde birçok demokrasi hamlesine imza atıldı. Özgürlük ve insan haklarının genişletilmesinde önemli mesafe katedildi. İşte AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında hayata geçirilen reformlar" denilerek sunulan haberde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlardaki konuşmaları aktarıldı, AKP iktidarlarındaki icraatlar anlatıldı.