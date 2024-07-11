Yurttaşın vergisiyle şirketler aydınlandı

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak aydınlatmaları için aktarılan pay, belediyelerin bütçesinde karadelik açtı. Yerel yönetimlerin bütçesinden yalnızca geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerine 512,6 milyon TL aktarıldığı ortaya çıktı.

Asgari ücretlilerden emeklilere, ataması yapılmayan öğretmenlerden engelli yurttaşlara kadar geçim sıkıntısı yaşayan hemen her kesimin taleplerinin reddedildiği TBMM'nin gündemine, patronların yüzünü güldürecek yeni bir kanun teklifi daha getirildi. “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nden elektrik dağıtım şirketlerine kıyak çıktı. Kanun teklifinde, elektrik dağıtım şirketlerine belediye bütçesinden ödenen payın artırılması öngörüldü.

2013 yılında elektrik dağıtımına getirilen özelleştirme, yalnızca yurttaşın değil, kamu kurumlarının da mali yükünü artırdı. Yurttaşı yüksek elektrik faturalarıyla adeta canından bezdiren şirketlere, “Genel Aydınlatma” için fahiş tutarlarda kaynak aktarıldı.

MİLYONLUK TRANSFER

Elektrik dağıtım şirketlerine genel bütçeden aktarılan payın yanı sıra belediye bütçelerinden de yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı öğrenildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin sokakların, caddelerin ve reklam panolarının aydınlatılması karşılığında belediyelere yüz milyonlarca liralık faturalar kestiği belirlendi. Büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinin bütçesinden 2023 yılında elektrik dağıtım şirketlerine 512 milyon 627 bin 70 TL ödendiği tespit edildi.

Hemen her yıl milyarlarca liralık kârlar açıklayan elektrik dağıtım şirketlerine 2023 yılında belediye bütçelerinden aktarılan 512,6 milyon TL’lik genel aydınlatma ödemesi payının belediye türlerine göre dağılımı şöyle kaydedildi:

• Büyükşehir belediyeleri: 90 milyon 48 bin TL

• Büyükşehir belediyelerine ait belediyeler: 360 milyon 682 bin TL

• İl ve belde belediyeleri: 61 milyon 895 bin TL

EN BÜYÜK PAY BAŞKENT’E

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik dağıtım şirketlerine belediyelerden aktarılan fahiş payı ortaya koyan verilerinde, payın şirketlere göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, 44 milyon 592 bin TL’ ile Başkent Elektrik Dağıtım, genel aydınlatma ödemesi kapsamında belediyelerden en fazla pay alan şirket oldu. Başkent Elektrik Dağıtım şirketinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım, 33 milyon 822 bin TL ile ikinci sırada yer aldı.

∗∗∗

BEŞ ŞİRKET SATIŞTA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ ile Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin paylarını satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, satış ihaleleri; yüzde 100 oranındaki, RHG Enertürk'ün 1 TL nominal değerli 750 milyon adet, Sibelres Elektrik'in 1 TL nominal değerli 51 milyon adet, Muradiye Elektrik'in 25 TL nominal değerli 3,8 milyon adet, Betim Enerji'nin 100 TL nominal değerli 400 bin adet ve Gün Enerji'nin 1 TL nominal değerli 53,4 milyon adet paylarını kapsıyor.