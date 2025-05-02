Yurttaşın zeytinliğine şafak vakti girdiler

Hatay Samandağ’da bulunan ve “acele kamulaştırma” kararlarıyla gündeme gelen Mağaracık Mahallesi’nde, TOKİ konutları için belirlenen alanda yüzlerce zeytin ve narenciye ağacının kesilmesinin ardından bölge halkının direnişi devam ediyor.

Son olarak açılan davalarda “yürütmeyi durdurma kararının reddine” hükmedilen arazilere bu sabah jandarma eşliğinde ekipler kepçeleriyle girdi.

Arazilerine girilmesini kabul etmeyen yurttaşlar direnince, jandarma ekipleri sert müdahalede bulundu.

“DİRENMEYECEK O ZAMAN”

Direnen yurttaşlar, yaşadıkları şiddeti ve süreci gözler önüne sermek için video kaydı aldı. Çekilen videolarda jandarmanın bir yurttaşı yere yatırdığı ve üzerine çıkarak ters kelepçe taktığı görüldü. Bir kadın yurttaşın “Adam mı öldürdü, neden ters kelepçeliyorsunuz?” isyanına jandarmanın “Direnmeyecek o zaman” dediği duyuldu.

Bir diğer videoda ise kayda alınmak istenen şiddetin, jandarmanın etten bir duvar örerek engellenmeye çalışıldığı görüldü.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Yurttaşlar, mahkemenin arazileri için verdiği “yürütmeyi durdurma kararının reddine” kararına itiraz edeceklerini belirterek yaşadıklarına isyan etti.

Arazi sahipleri şunları söyledi:

“Dün valilik ile görüştük ve tapulu arazilerimizin korunacağı söylendi. Ardından baro başkanıyla görüştük ve içimizi ferahlattı. Ama ne yazık ki bu sabah bir telefonla uyandık ve birçok ekibin jandarma eşliğinde tapulu arazilerimize girdiğini öğrendik. Geldiğimizde ise ilk günkü gibi işkence çektik ve saldırıya uğradık. Biz artık gereğinin yapılmasını istiyoruz. Canımızı alırsanız, size o zaman topraklarımızı veririz” diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bir yurttaş da “Girilmeyeceğinin sözü verilmişti. Biz her sabaha akrabalarımızın çığlığıyla mı uyanacağız? 6 Şubat’ta enkazdan gelen çığlıklar hâlâ kulağımızda. Tapulu arazimizden başka yer bulamadınız mı?” diye sordu.