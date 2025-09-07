Yurttaşlar abluka altındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yürüyor: "Yüklen, yüklen barikata yüklen"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinin polis tarafından abluka altına alınması sonrası yüzlerce yurttaş, CHP İl Başkanlığı'na doğru yürüdü. Polisin kurduğu barikatlara yüklenen vatandaşlar, "Aç, aç barikatı aç" sloganları attı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını abluka altına aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklaması geldi.

İstanbullular, polis tarafından abluka altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Polis tarafından kapatılan yollarda kurulan barikatlar önünde eylem yapan yüzlerce vatandaş, "Aç, aç barikatı aç", "Sen kimin polisisin?", "Sarayın değil, halkın polisi ol", "Yüklen, yüklen barikata yüklen" sloganları attı, alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Polis barikatlarını aşanların, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşleri sürüyor. Zaman zaman polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor.