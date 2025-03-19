Yurttaşlar Ankara'da toplanmaya başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplanmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplanmaya başladı.
Yurttaşlar Ankara'da toplanmaya başladıhttps://t.co/xKRnzfVkAH pic.twitter.com/3mjmlSCtGs— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025
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