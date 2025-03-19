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Yurttaşlar Ankara'da toplanmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplanmaya başladı.

Güncel
  • 19.03.2025 20:07
  • Giriş: 19.03.2025 20:07
  • Güncelleme: 19.03.2025 20:12
Kaynak: Haber Merkezi
Yurttaşlar Ankara'da toplanmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından protestolar sürüyor. Ankara'da protestonun merkezinde Güvenpark vardı. Çok sayıda yurttaş, Güvenpark'ta toplanmaya başladı.

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