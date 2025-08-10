Yurttaşlar arazilerinden ‘kovuluyor’

Havin ŞENER

Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 30 ayda yurttaşların barınma sorununa çözüm bulunamadı.

Depremde en fazla hasarı alan kentlerden biri olan Hatay’da ise rezerv alan ve el koyma kararlarıyla yurttaşlar evsiz bırakılıyor.

Hatay’da 7269 Sayılı Afet Kanunu ve 2935 Sayılı OHAL Kanunu kapsamında Defne ve Antakya ilçelerindeki Koçören, Ballıöz, Çınarlı, Çökek, Gazipaşa ve Hüseyinli mahallelerindeki birçok taşınmaza ‘geçici barınma merkezleri’ kurulması için kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma kararı Hatay Valiliği’nin resmi sitesinde paylaşıldı. Paylaşımda, barınma işlemleri için yeterli ve uygun hazine arazisi bulunamadığı gerekçe gösterilerek, listede belirtilen taşınmazlara geçici olarak el konulduğu belirtildi. Mahallelerde yaşayan yurttaşlar karara itiraz edeceklerini söyledi.

Koçören Mahallesi’nde yaşayan bir yurttaş, “Olayı tesadüfen öğrendik. Bir tanıdık valilikte kararı görüp haber verdi. Konuyu anlattı, ‘Altında ‘Koçören’ yazıyor sizin parsel numaraları var mı, bir bakın’ dedi. Şans eseri öğrenmesek kimse bilgi vermeyecekti. Kendi imkânlarıyla konteyner ve prefabrik evler kurduk Arazilerde zeytinliklerimiz de bulunuyor” dedi.

Koçören’de yaşayan Gazi Yıldız da muhatap aradıklarını ancak kimseyle görüşemediklerini söyledi. Yıldız “AFAD üzerinden bir liste çıktı. Herkes bu karara itiraz ediyor. 30 gün içerisinde bir dava açma sürecimiz olacak. Sadece Koçören'de yaklaşık 130 parsel var. AFAD geçici el koyma kararını koyuyor fakat AFAD'a ulaştığımızda onlarla ilgili bir proje olmadığı söylüyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bizim projemiz yok diyor. En son öğrendiğimiz bilgiye göre TOKİ'nin bir projesi varmış. AFAD ve Hatay Valiliği geçici el koymayı uyguluyor ancak süreç belirsiz yürütülüyor” diye konuştu.

Eşref Yıldız ise üç ay önce Koçören bölgesinde kamulaştırma yapılmayacağına dair yetkililerle bir toplantı yapıldığını, bu toplantıya Defne Kaymakamı'nın da katıldığını ve yetkililerin "yeteri kadar yapılmış, burada başka kamulaştırma yapılmayacak" dediklerini söyledi. Ancak Yıldız, üç ay sonra yeniden kamulaştırma kararı çıktığını ve bu durum karşısında muhatap bulamadıklarını belirtti.