Yurttaşlar Ayvalık, Fethiye, Çorum ve Amasya'dan seslendi: İsmail Arı serbest bırakılsın

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından yurdun dört bir yanında BirGün okurları sokağa çıkmaya ve İsmail Arı'nın tutukluluğuna tepki göstermeye devam ediyor. Muğla'nın Fethiye, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ve Çorum ile Amasya'da sokağa çıkan yurttaşlar İsmail Arı'ya özgürlük talebinde bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkan yurttaşlar Özer Olgun Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek İsmail Arı'ya dayanışma çağrısında bulundular. Basın açıklamasını okuyan SOL Parti Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Türkmen "İsmail Arı serbest bırakılsın" dedi.

Okurların yaptığı açıklama şöyle:

Bugün burada, Birgün Muhabiri gazeteci İsmail Arı’nın hukuksuz tutuklanmasına karşı sesimizi yükseltmek için toplandık.

Tüm itirazlarımıza rağmen, “Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi” yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Haberden bir kez daha “suç” oluşturuldu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir.

Birgün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla Tokat’ta gözaltına alındı. Ankara’ya getirildi. Savcılık ifadesini almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sev etti ve akşam geç saatlerde gazeteci İsmail Arı tutuklandı.

Arı’nın tutuklanması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır.

Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceklerdir. Haber alma hakkımızın engellenmesine karşı, bizler de susmayacağız. Gerçek gazetecilerin hep yanında olacağız.

Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: “Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.”

Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir.

BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler, bu gazetenin okuyucuları olarak, yalnızca haber değil halkın bilme hakkını da savunuyoruz.

İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

İsmail Arı bayram günü aile ziyaretinde olduğu evi basılarak alelacele neden gözaltına alınıp tutuklandığını iyi biliyoruz. İsmail yolsuzluk dosyası haberi yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. İsmail’in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesin…

Gözaltına alınan İsmail Arı’nın önüne ifadesi sırasında, aylar önce, gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir yayın nedeniyle sosyal medya paylaşımları da getirildi. Gazetecilik faaliyetinden suç üretilemez.

BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı, meslektaşları ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır.

“Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak” diyen İsmail, bizlere şu notu gönderdi:

“Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara'ya getirildim. Dosyama yeni tweetler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler…”

Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler Birgün okurları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin.

Bizler biliyoruz ki; bu ülkede yoksulluk derinleşirken, adaletsizlik büyürken, rant düzeni daha da pervasızlaşırken gazetecilerin susması isteniyor. Birgün okurları olarak susmayacağız. İnatla, ısrarla, gerçeğin peşinden gitmeye devam eden gazeteleri ve gazetecileri yalnız bırakmayacağız.

Çünkü gazetecilik, sadece olanı yazmak değil; saklanmak isteneni ortaya çıkarmaktır. Çünkü gazetecilik, yalnızca haber değil; sorumluluktur. Çünkü gazetecilik, halk adına soru sormaktır, halk adına hesap sormaktır.

BirGün okurları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı Birgün Gazetesi’ni gittiği yoldan döndüremeyecektir.

Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilsin Gazeteci İsmail Arı serbest bırakılsın.

Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber alma hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin.

Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız,

İsmail Arı’ya özgürlük! Gazetecilik suç değildir!