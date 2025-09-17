Yurttaşlar Bahçelievler'e akın etti: Özgür Özel, mitingde konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bahçelievler Haznedar Meydanı’ndaki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi başladı.

Mitinge yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüldü. Mitinge İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına, "Bugün 19 Mart darbesinden sonra, darbeyi gerçekleştirenlerin hevesini boğazını bırakanlar, Saraçhane'yi dolduranlar, hesapları bozanlar 55. kez eyleme gelmişler. Hoş gelmişler" ifadeleriyle başladı.

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bir zamanlar bahçeleriyle ünlü ama maalesef yönetildiği liyakatsiz, kente düşman, doğaya düşman olanların ellerinde İstanbul'un en yeşil alanından en düşük haline gelen Bahçelievler'deyiz.

"AKIN GÜRLEK, AK PARTİ'NİN YARGI KOLLARI BAŞKANI"

Bahçelievler Belediyesi, biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş adında bir iftiracı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor ve bir iftira kampanyasının içine oturtuldu. AK Parti'nin yargı kolları başkanını biliyor musunuz? Akın Gürlek, hiç eğmeden bükmeden söyleyeyim.

Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Toplam 843 milyonluk ihale vermiş, dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım ya da Gaziosmapaşa'daki kardeşim bunların ifadesiyle hapis yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanı'nın 50 kere müebbet alması lazım.

Önce mutfaktaki yangını konuşalım. AK Parti öyle bir düzen getirdi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ama bir bakalım Erdoğan'ın haline; Türkiye'de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Bütün Türkiye'de durum aşağı yukarı aynı, 88 bin liranın alında alanlar yüzde 95 dedim resmi rakam da yüzde 88. Bakın Erdoğan 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı sevmiyor ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi. Senin cebinde kalsın diyor, hazineye girmiyor. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu.

Bir tarafta 'Sıfırladın mı oğlum paraları' diyenlere, öbür tarafta oğlunu sıfır lira harçlıkla okula gönderenler. Kantinler ateş pahası. O yüzden söz veriyoruz, bu memlekette hiçbir çocuk babasından yoksulluk miras almayacak. Hiçbir çocuk okula boş beslenme çantasıyla gitmeyecek. Bunun sağı yok solu yok. Kürdün de Türkün de çocuğu aç, babası aç. Öyle ya da böyle bu memlekete adaleti getireceğiz.

OKUL MÜDÜRLERİNE ÇAĞRI

Beyoğlu Belediye Başkanımız, 'Beyoğlu'nun zengininden çok fakiri var genel başkanım' dedi. Çocuklar tenefüste, parası olan çeşmeden içiyor bazıla şişe alıp içiyor. Başkanım dedi arıtma yaptım dedi, zengin çocuk da oradan içiyor diğeri de dedi. Biz bunu örnek proje yaptık, bütün Türkiye'ye dağıttık. Ama bazı okul müdürleri korkuyor, bazı ilçe milli eğitim müdürü korkuyor. Bir kez daha söylüyorum, bütün silkelemelerine rağmen AKP'nin MHP'nin borçlarını bize çdetiyorlar. Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, ücretsiz su sebilleri bizden. Çocuklara sıcak öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden yeter ki korkmayın siz o reisten.

"UCUZ, TEMİZ EĞİTİM CHP İKTİDARIYLA MÜMKÜN"

Milli Eğitim'de en liyakatsiz kişiyi oturttular. Cemaatlerle iş birliği yapıp devletin parasını çarçur ediyor. Şimdi de çıkmış 600 bin liraya bile özel okul var oraya versinler çocuklarını diyor. Bu 'gerizakalıya anlatır gibi' dedi ya. Ben müsadenizle 'Yusuf Tekin'e anlatır gibi' anlatacağım. Allah'ın adamı, hasbel kader Milli Eğitim Bakanı, bu memlekette asgari ücretin bir yıllık toplamı 265 bin lira. Yani bir asgari ücretli dediğin okula öğrenci yollamak için 2 buçuk yıl çalışması lazım. Milletin aklıyla alay eden Yusuf Tekin'e anlatarak söylüyorum, bu memlekette ucuz, temiz eğitim CHP iktidarıyla mümkün.

"TRUMP FİLİSTİN'E ÇÖKÜYOR, ERDOĞAN SEN NERDESİN?"

Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i Trump'a terk ediyorlar. Trump Filistin'e çöküyor Erdoğan, sen nerdesin? Filistin seni affetmeyecek.

"İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUK SEBEBİ ISLAH OLMAMASIDIR"

Ekrem İmamoğlu'nun suçunu kabul ediyorum. Ekrem İmamoğlu üst üste dört kez Erdoğan'ı yenme suçunu işlemesidir. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sebebi ıslah olmaması, kararlılıkla ilerlemiş olması.

Hasan Mutlu, bu partiye emeği olan tertemiz bir belediye başkanı. Dengeleri değiştirmek için bizim arkadaşlarımızı tutuklamak marifetiyle belediyemize çökmek istiyorlar. Hasan Mutlu '4 kez Cumhur İttifakına geçersen operasyonu durdururuz, yoksa seni içeri alacaklar' dedi.

Eşinin de tanık olduğu bu telefon görüşmeleri, Hasan Mutlu Bey dakikasıyla söylüyor. Abdullah Özdemir savcılığa suç duyurusunda bulunsun diyor. Hasan Bey suç duyurusunda da bulundu, savcılığa da söyledi.

AK Partili bir yönetici 'Hasan Mutlu Başkanım Allah senden razı olsun, belediye AK Partideydi. Otoparkın ücretini elden alırlardı, beni de kazıklamışlardı. Savcılık çağırırsa gidip anlatırım" dedi. Abdullah Özdemir, bu kişi Bayrampaşa'da sizin yöneticiniz Kaan Yürür. Suçlanan İsmail Gemici."

Ayrıntılar geliyor...