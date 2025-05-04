Yurttaşlar, CHP Genel Merkezi önünde Özel'e destek için toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törende saldırıya uğramasının ardından Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlenecek buluşma için büyük bir kalabalık toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla gideceği için henüz alana gelmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından yaptığı paylaşımda yurttaşları saat 21.00'de CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya davet etmişti.

Özel'in alana gelmesi bekleniyor.