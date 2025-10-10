Yurttaşlar 'elektrik tarifesine' tepkili: "Mum mu yakalım, ne yapmamız gerekiyor?"

Geçen yıl elektrikte uygulanmaya başlayan kademeli tarifenin, 2026 yılında yeniden düzenlenmesine Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde halk tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Biz mum mu yakalım bu ışık yerine? Ne yapmamız gerekiyor" derken; başka bir yurttaş ise "Kısıtlamaya gidiyoruz, baksana kırış kırış üzerim" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında getirilen 'kademeli elektrik tarifesi' kapsamında, yıllık 5 bin kWh tüketimi geçen mesken abonelerine sübvansiyon desteği sağlanmayacağı duyurulmuştu.

2026 yılında yapılacak değişiklikle beraber, elektrik faturası 750 lirayı aşan aboneler, tüketimleri için otomatik olarak iki katı ücret ödeyecekler.

"BU IŞIK YERİNE MUM MU YAKALIM?"

Bir yurttaş şunları söyledi:

"Zengin olanın zaten cebinde para var fakirlerde zaten yok, Allah fakirlere, garibanlara acısın. Zaten bir şey olursa devletimizi milletimizi böyle olursa bu fiyat mecbur garibanlar ezilecek, zenginler zaten ezilmez. Biz mum mu yakalım bu ışık yerine? Ne yapmamız gerekiyor? Allah herkese yardım etsin. Bunun yapılması çok yersiz bir şey. Böyle olmaması gerekiyor ama elimizden gelen bir şey yok. Zamanı gelirse mum da yakarız, çıra da yakarız, çam da yakarız."

"ÜTÜ YAPAMIYORUZ ÜZERİM KIRIŞ KIRIŞ"

Bir başka yurttaş, "Elektriği ödeyemiyoruz, oradan buradan alıyoruz, ödünç alıyoruz borçlanıyoruz. Ödeyemiyoruz nereden ödeyeceğiz? Bir şey yapmıyorum ev kadınıyım. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ütü yapamıyoruz zaten yapmıyoruz elektrik yanıyor diye. Kısıtlamaya gidiyoruz baksana kırış kırış üzerim" ifadelerini kullandı.

Faturaları ödemekte zorlandığını belirten bir yurttaşsa, "Zammı hiç benimsemiyorum, bir şey de yapmıyorum ben. Zam yerinde değil. Ödeyemem, klima yakmayacağım. Bu ne yahu? Hiçbir şeyim yok yaşlılık maaşı alıyoruz, onu da alamayacağız. Gaz lambasına, muma döneceğiz. Ne yapacağız, kışın titreyeceğiz, ölüm yaklaşacak. Bir yandan da ölsün mü istiyorlar halk" dedi.

"KAŞIKLA VERİP KEPÇE İLE GERİ ALACAK"

Emekli bir yurttaş ise, "Elektriğe zam gelirse zorlanacağız tabii ki. Destekleme kalkmasa iyi olur. Zam verirlerse desteklemeyi kaldırırlarsa biz zorlanırız. Ne zam yapsınlar ne de maaşa zam versinler. Verdiğini geri alacak neye yaradı ki? Kaşıkla verip kepçe ile alacak" diye konuştu.