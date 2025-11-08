Yurttaşlar fark etti: İstanbul Boğazı'nda erkek cansız bedeni bulundu
Beykoz Çubuklu Sahili'nde balık tutan yurttaşlar, suda bir erkek cansız bedeni fark etti. Ekiplerin denizden çıkardığı cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Ekiplerin denizden çıkardığı cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.