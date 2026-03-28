Yurttaşlar Giresun'da İsmail Arı için bir araya geldi: Gazetecilik suç değildir

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler yurdun dört bir yanında yapılan eylemlerle devam ediyor.

Giresun’da BirGün Giresun Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar Atatürk Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde sık sık “Gazetecilik suç değildir” ve “İsmail Arı yalnız değildir” sloganları atıldı.

MUHALİF MEDYA HEDEFTE

Açıklamada, BirGün gazetesi yazarı İsmail Arı’nın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterildi.

Katılımcılar, basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin demokratik toplum açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Muhalif basına yönelik baskıların arttığına dikkat çekilen açıklamada, TELE1, Evrensel ve BirGün gibi medya kuruluşları ile gazeteciler Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın da hedef alındığı ifade edildi.

Etkinlikte, İsmail Arı’nın kamuoyuna ilettiği mektup da okundu. Eylem, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların son bulması çağrısıyla sona erdi.