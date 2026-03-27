Yurttaşlar İsmail Arı için bir arada: "Özgür basın susturulamaz"

BirGün Gazetesi muhabiri Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanmasına yönelik tepkiler yurdun dört bir yanında yapılan eylemlerle devam ediyor.

Arı'nın tutukluluğunun dördüncü gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen yurttaşlar İsmail Arı ve tutuklu tüm gazeteciler için özgürlük talebini yineledi.

"ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ"

Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde tutuklu gazeteciler BirGün muhabiri İsmail Arı, DW Türkçe muhabiri Gazeteci Alican Uludağ ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ için özgürlük talebi dile getirilirken; yurttaşlar özgür ve bağımsız basının önemine vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, gerçeğin susturulmasına karşı birlikte durmak için toplandık.

Gazetecilerin susturulmak istendiği, gerçeğin karartılmak istendiği bir dönemde; susmayanların, boyun eğmeyenlerin sesi olmak için buradayız Çünkü biliyoruz ki, özgür basın yoksa, demokrasi yoktur.

Ülkemizde gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası artık münferit değil, açık bir siyasal tercih ve sistematik bir baskı politikasıdır. Gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ üzerinden yürütülen süreçler; aylar önce yapılmış haberlerin, eski paylaşımların dosyalara eklenerek suç unsuru haline getirilmesiyle, hukukun değil siyasal talimatların işlediğini açıkça göstermektedir.

Bugün Türkiye’de gazeteciler; yoksulluğu yazdıkları için, emekçinin hakkını savundukları için, rant düzenini teşhir ettikleri için, adaletsizliği ve hukuksuzluğu dile getirdikleri için hedef alınmaktadır.

Artık açıkça görülmektedir ki; bugün gazetecilere yönelen baskı, aynı zamanda işçilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve tüm toplumsal muhalefete yönelmektedir. Çünkü özgür basın susturulursa; emekçinin sesi kısılır, halkın gerçekleri öğrenme hakkı ortadan kaldırılır, toplumun itiraz gücü zayıflatılır.

Bu nedenle bu mesele yalnızca gazetecilerin meselesi değildir; bu emeğin, demokrasinin ve halkın geleceğinin meselesidir.

Gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ; kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve istismar vakalarını, tarikat ve cemaat yapılarındaki baskı ve karanlık ilişkileri, yargısal ihmali ve cezasızlığı kamuoyuna taşıyan gazetecilerdir. Bu gazetecilerin susturulması, yalnızca iki gazetecinin değil, gerçeğin ve adalet arayışının susturulması anlamına gelmektedir.

Emek ve demokrasi güçleri olarak; sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve tüm ilerici kesimler bu baskı düzenine karşı ortak bir duruş sergilemelidir.

Bizler buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkı engellenemez. Gerçekler yargı baskısıyla susturulamaz.

Gazeteciler üzerindeki baskılar kaldırılmalı, basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Gerçeği yazanları susturamazsınız. Emek ve demokrasi güçlerini teslim alamazsınız. Biz birlikte olduğumuz sürece hiçbir güç gerçeği susturamaz.”



