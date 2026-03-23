Yurttaşlar İsmail Arı için bir araya geldi: "Gazetecilik suç değildir!"

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler büyüyor. İstanbul ve Ankara’da başlayan eylemler, bugün Malatya, Artvin ve Mersin'de devam etti. BirGün okurları ve yurttaşlar, düzenledikleri basın açıklamalarıyla Arı’nın serbest bırakılmasını talep etti.

MALATYA'DAN ÇAĞRI: "İSMAİL'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Malatya’da BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, düzenledikleri basın açıklamasında gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekti. Açıklamada, Dezenformasyon Yasası’nın gazetecilik faaliyetlerini hedef aldığı ve yargı aracına dönüştüğü vurgulandı.

Okunan metinde, İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığı hatırlatılırken, bu sürecin gazetecilere yönelik bir gözdağı olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ülkede artan yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik karşısında gazetecilerin susmayacağı vurgulandı.

BirGün Okur İnisiyatifi adına Ali Osman İzci'nin okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Evet, Arkadaşımız İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler BİRGÜN okurları ve yurttaşlar olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin.

Bizler biliyoruz ki; bu ülkede yoksulluk derinleşirken, adaletsizlik büyürken, rant düzeni daha da pervasızlaşırken gazetecilerin susması isteniyor. Ama susmayacak. İnatla, ısrarla, gerçeğin peşinden gitmeye devam edecekler.

Çünkü gazetecilik, sadece olanı yazmak değil; saklanmak isteneni ortaya çıkarmaktır.Çünkü gazetecilik, yalnızca haber değil; sorumluluktur.Çünkü gazetecilik, halk adına sormaktır, halk adına hesap sormaktır.

BirGün okurları ve yurttaşlar olarak bir kez daha ilan ediyoruz:Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi bildiğimiz yoldan döndüremez.

Buradan yetkililere sesleniyoruz:Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin.İsmail Arı’yı serbest bırakın.

Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır:Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin.Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız.Susmayacağız, gerçekleri ortaya çıkaran gazetecileri savunmaya devam edeceğiz.

İsmail Arı’ya özgürlük!Gazetecilik suç değildir!"

HOPA: "RÜŞVET ÇARKLARI DÖNERKEN GAZETECİLER SUSMAYACAK"

Artvin’in Hopa ilçesinde de saat 16:00'da BirGün Okur İnisiyatifi'nin çağrısıyla eylem gerçekleştirildi.

Hopa Parkı’nda yapılan açıklamada, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazeteciye değil, tüm basın emekçilerine yönelik bir mesaj olduğu belirtildi.

Her iki kentte yapılan açıklamalarda ortak vurgu, gazeteciliğin suç olmadığı ve haber yapmanın cezalandırılamayacağı yönünde oldu. Yurttaşlar, Arı’nın serbest bırakılması çağrısını yinelerken, kamuoyuna da “haber hakkına sahip çıkma” çağrısı yaptı.

BirGün Okur İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Onur Yenigül şunları söyledi:

"Bugün burada arkadaşımız İsmail Arı'ya yönelik hukuksuz tutuklamaya karşı sesimizi yükseltmek için biraraya geldik. Arı'nın tutuklanması tüm gazeteciler için gözdağı niteliğindedir. Ancak bilinmelidir ki ülkede yoksulluyk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken, rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır"

SOL Parti Hopa da "Arkadaşımız İsmail Arı için omuz omuzayız" diyerek basın açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Arkadaşımız İsmail Arı için omuz omuzayız!

İstiyorlar ki gazeteler, televizyonlar sadece onların yalanlarını konuşsun, istiyorlar ki bir avuç zorba bütün halkı sustursun ancak bilsinler ki;



Halkın gazetesi BirGün susmadı susmayacak.



İsmail Arı'ya özgürlük pic.twitter.com/qcgc9wCdIA — Sol Parti Hopa (@hopasolparti) March 23, 2026

MERSİN: "GAZETECİLİK FAALİYETİNDEN SUÇ ÜRETİLEMEZ"

Mersin'de BirGün Okur İnisiyatifi'nin çağrısıyla toplanan yurttaşlar "Gazetecilik faaliyetinden suç üretilemez" diyerek İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Burada yapılan basın açıklamasında Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınandığını belirten yurttaşlar, "Gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Arkadaşımızın bayram günü aile ziyaretinde olduğu evi basarak alelacele neden tutuklandığını iyi biliyoruz. İsmail yolsuzluk dosyası haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi…

Aylar önce, gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir yayın nedeniyle gözaltına alınan arkadaşımızın önüne ifadesi sırasında, sosyal medya paylaşımları da getirildi. Diliyoruz ki bu, soruşturmayı derinleştirmek ve İsmail’i özgürlüğünden biraz daha mahrum etmek amacıyla yapılan bir uygulama değildir. Gazetecilik faaliyetinden suç üretilemez.

Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz."

ANTALYA: "TEK 'SUÇU' HALK ADINA GERÇEĞİN PEŞİNDEN GİTMEK"

Antalya'da da yurttaşlar bir araya gelen yurttaşlar, "Tek 'suçu' halk adına gerçeğin peşinden gitmesidir" diyerek İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

BirGün Okur İnisiyatifi adına Sabri Kırdar'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir baskı ve gözdağı, bizleri bildiğimiz yoldan döndüremez. BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı, her bir meslektaşımız ve halkın haber alma hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlar, bu hukuksuzluğun karşısında duracaktır.

Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: Bu hukuksuz tutuklama kararına derhal son verin.

İsmail Arı’yı serbest bırakın."