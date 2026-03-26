Yurttaşlar, "İsmail Arı'ya özgürlük" talebiyle Sancaktepe'de bir araya gelecek

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere birçok skandalı kamuoyu gündemine taşıyan muhabirimiz İsmail Arı'nın tutukluluğuna yönelik tepkiler sürüyor.

Hemen her gün farklı kentlerde bir araya gelen yurttaşlar Arı için özgürlük talep ederken İstanbul'da BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması çağrısıyla bir araya gelinecek.

28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde bir araya gelecek olan yurttaşlar "Gazetecilik suç değildir" diyerek İsmail Arı'ya özgürlük talep edecek.

Buluşma için SOL Parti Sancaktepe'den yapılan çağrıda da "İsmail'in doğup büyüdüğü sokaklardan sesleniyoruz. İsmail Arı'ya özgürlük!" ifadelerine yer verildi.

📍 Sarıgazi Demokrasi Caddesi pic.twitter.com/bxjKHNdtKw — SOL Parti Sancaktepe (@SolPSancaktepe) March 26, 2026

İSMAİL ARI 4 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.