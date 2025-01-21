Yurttaşlar istedi kırmızı yol uygulaması sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir, daha güvenli bir Manisa hedefiyle şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını yürütüyor. Katılımcı yönetim anlayışı ile yapılan köklü değişimlerde muhtarlar, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yurttaşların da fikrini alarak hareket etmeyi sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, alacağı karar için yine yurttaşlara fikrini sordu. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde, Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması ya da devam etmesi için başlatılan anket tamamladı. 2019 yılında başlayan Kırmızı Yol uygulamasının geleceği ile ilgili yapılacakların belirlendiği anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 86’sının kararı, Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması yönünde oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulaması için başlatılan anketin sona erdiğini belirterek, anket sonucunun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Zeyrek, “Kırmızı Yol’un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla ‘Kaldırılsın’ yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızla Manisa’mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Anketimize yoğun ilgi göstererek fikirlerini bizimle paylaşan ve kentimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın iradesine olan bağlılıklarını vurgulayan Zeyrek, “Biz Manisa’yı katılımcı bir anlayış ile yönetmek istiyoruz. ‘Gelin yönetimde söz sahibi olun’ diyoruz. Bu söylemimizi de her kararımızda uygulamak istiyoruz” diyerek sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi. Başkan Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışı, yurttaş odaklı yaklaşımın ve ortak akılla Manisa’nın geleceğini halkla birlikte şekillendirmeye devam edeceklerini vurguladı.