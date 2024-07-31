Yurttaşlar JES'e karşı direniyor: Zorlu’ya geçit yok

Zorlu Enerji’nin Aydın’ın Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde planladığı JES projeleri için ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantıları, yurttaşların tepkileri sonrası gerçekleştirilmedi.

İlayda SORKU

Zorlu Holding’e ait Zorlu Enerji şirketi, Aydın’ın Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde jeotermal enerji santralı (JES) projelerine halk geçit vermedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmek istenen halkın katılım toplantıları, bölge halkının protestoları sonucu gerçekleştirilmedi.

Bakanlık, şirketin Bozdağan’ın Alamut Mahallesi’ndeki “Nazilli Diracık JES” projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında bugün halkın katılım toplantısı yapmak istedi.

Bölge halkı, projenin tarım ve yaşam alanlarını yok edeceğini belirterek toplantıya engel olmak için eylem yaptı. Eyleme, yaşam savunucuları da destek verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen eylem sonrası yurttaşlar, toplantıyı yaptırmadı.

Öte yandan dün de şirketin Kuyucak Bucak Mahallesi’nde “Kuyucak JES” projesi için halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmek istendi. Yurttaşlar, ‘önemli doğa alanı’, ‘tarım alanı’ ve ‘orman arazi’ statüsünde yer alan bölgenin korunması talebiyle toplantıya engel oldu.

MÜCADELEYE DEVAM

Her iki ilçede de gerçekleştirilen eylemlerde, yurttaşlar tarım ve doğa alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

JES projelerinin çevresel ve tarımsal sorunlara yol açacağını belirten yöre halkı, ayrıca doğal su kaynaklarının kirlenme riski taşıdığını da dile getirdi.

Zorlu Enerji’nin Aydın’da hayata geçirmek istediği JES projeleri, halkın güçlü direnişiyle karşılaşırken, bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları, doğanın ve tarım alanlarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.