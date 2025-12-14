Yurttaşlar konut değil dert sahibi

23 yıllık iktidarı boyunca talan odaklı projelerini birer birer hayata geçiren AKP iktidarı, yurttaşın barınma krizini çözemiyor.

Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizle konut ilan fiyatındaki yıllık artış oranı bu yıl yüzde 100’ü aşarken ev almak ise yurttaş için hayalden öteye gidemiyor. Çözümsüz kalan yurttaşlar son çare olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı projelere yöneliyor.

Dar gelirli yurttaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ancak AKP’nin seçim malzemesi olmaktan öteye gidemeyen TOKİ konutları, ya zamanında teslim edilmiyor ya da eksiklikleriyle gündeme geliyor.

EYLEM YAPACAKLAR

İstanbul Kadıköy Fikirtepe’deki 60 binden fazla kişinin mağdur edildiği kentsel dönüşüm süreci iktidarın rant odaklı çalışmalarının en somut örneklerinden biri. Adeta yılan hikâyesine dönen projenin 1. etaptaki evleri teslim edilmeden kira yardımları kesildi. 2. ve 3. etaplarda ise daha tek çivi dahi çakılmadı. Son olarak yurttaşlar Kadıköy Kaymakamlığı’na 18 Aralık günü saat 11.30’da Mandıra Caddesi’ndeki Fikirtepe Emlak Konut Satış Ofisi’nin önünde eylem yapacaklarını bildirdi. Kaymakamlığa verilen dilekçede “2 yılda tamamlanıp teslim edilmesi vadedilen projeler 4. yılını doldurmuş, 5. yılına girmesine rağmen teslimatlar henüz gerçekleşmemiştir. Hak sahiplerine teslim yapılmamasına rağmen, 48 aylık süre gerekçesiyle kira yardımı 4 aydır ödenmemektedir. Bakanlığın teslim süreciyle ilgili belirsizlik sürerken, ekonomik şartların zorlamasıyla ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır” denildi.

Dilekçede yaşanan sorunlar şöyle sıralandı:

1. Teslimlerin öncelikle Fikirtepeli hak sahiplerine yapılması, en azından yerlerinin belirlenip ilan edilmesi

2. Plan notlarına uygun şekilde projenin emsal oranının vadedildiği gibi %50 olarak uygulanması

3. Teslimler gerçekleşene kadar kira yardımlarının günümüz koşullarına göre güncellenerek ödenmeye devam edilmesi

4. Bakanlık uhdesinde bulunan 2. ve 3. etaplarda proje yapılmayan alanların harabe hale gelmesi nedeniyle, bu alanlarda ivedilikle boşaltma ve inşaat çalışmalarının hızlandırılması

5. Yapılmayacaksa Bakanlığın bu alanlarda proje gerçekleştirmeyeceğini açık şekilde kamuoyuna duyurması

6. Birinci etapta Bakanlık garantörlüğünde çalışan özel müteahhitlerin yavaş ilerleyen çalışmalarına karşı gerekli denetim ve müdahalelerin yapılması.

***

DAHA ORTADA TAPULARI YOK

Erzurum Aziziye’deki bin 13 haneli Gezköy TOKİ Konutları’nın da 2020’de yapımına başlandı ve söz verildiği tarihten bir sene sonra teslim edildi. Konutlardaki sorunlara her gün bir yenisi eklendi. Daha tapuları dahi teslim edilmeyen yurttaşlar son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikâyet dilekçesi yazarak konutlardaki eksiklikleri bildirdi. TOKİ teslimi sırasında alınan ücretlerin nereye ne kadar harcandığını soran yurttaşlar fahiş aidat artışlarına rağmen binalardaki eksikliklerin sürmesine isyan etti. TOKİ iştiraki Emlak Konut’tan verilen yanıtta ise “Daire teslimi sırasında TOKİ Başkanlığı tarafından onaylanan ortak gider işletme projesi kapsamında belirlenen ortak gider avansı tahsil edilmiştir. Bu avans, ortak mahal ve kapıcı dairelerinin elektrik, su ve doğalgaz abonelik ve sözleşme giderlerinin site yönetimi demirbaşları, teknik malzeme peyzaj gibi giderler için alınmıştır” denildi. Ayrıca diğer giderler içinde muhatabın site yönetimi olduğu ifade edildi. TOKİ’lerde yaşayan yurttaşlar ise konutlardaki sorunların her geçen gün arttığını söyleyerek muhatap dahi bulamamaktan şikâyet etti.

***

NE OLMUŞTU?

2005: Fikirtepe’daki alan ilk olarak “Özel Proje Alanı” olarak belirlendi.

2007: “Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan edildi.

2011: Bölgenin uygulama imar planları onaylandı.

2013: Bölge, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla “Riskli Alan” ilan edildi.

2014: Acele kamulaştırma kararı çıkarıldı.

2019: İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce alınan kararla imar planları iptal edildi.

2020: Çevre Bakanı Murat Kurum, projeyi Bakanlığın üstlendiğini duyurdu.

2021: Bakanlık, çalışmalara başladı.

2023: Yıl içerisinde konutların teslim edileceği açıklandı ancak bu söz havada kaldı.