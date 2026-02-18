Yurttaşlar laikliğe sahip çıkıyor: İmzalar 10 bine ulaştı

Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılar artarken toplumdan buna yönelik tepkiler de yükseliyor. Aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzasıyla ortak bir metnin kaleme alınmasında sonra yurttaşlar da imza vermeye başladı. İnternet sitesi üzerinden imza verenlerin sayısı 10 bine ulaştı.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metinde, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” denildi.

Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak yer aldığı açıklamaya pek çok yeni isim katıldı.

Metne imzasını atan bazı isimler şöyle:

Mehmet Torun, TMMOB Maden Mühendisleri Odası geçmiş dönem başkanı

Erdal Bozkurt, Tüm Bel Sen Genel Başkanı

Hüseyin Yeşil, Elektrik Mühendisşi-44 ve 45 Dönem EMO yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Özbek, Kültür Sanat Sen Genel Başkanı

Banu Ufacık, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı

Cihan Sezer, Çağrı İş Sendikası Genel Başkanı

Sevim Kılıç, SMMM ve Meme Kanseri ile Savaşım Derneği Başkanı

Cem Nuri Aldaş, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası YK Başkanı

Tufan Gündüzalp, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Atıcı, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aydın Kaplan, DİSK Sosyal-iş Sendikası Ankara Şube Başkanı

Yaprak Özdemiroğlu

Nasuh Mahruki

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu

Dilek Zaptçıoğlu