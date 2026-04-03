Yurttaşlar pazardaki fiyatlara tepkili: “Alma şansımız yok”

Konya'da vatandaşlar, artan hayat pahalılığı ve ekonomik darboğazdan dert yandı. Bir vatandaş, “Eskiden arkadaşlarla oturup sohbet edip çay içmek için birbirimizi çağırırdık. Şimdi neredeyse arkadaşlardan kaçıyoruz” dedi. Bir başka yurttaş ise "Pazara gittiğimizde denize düşmüş gibi oluyoruz. Fiyatlar yüksek, alma şansımız yok" ifadesini kullandı.

Yurttaşlar pazardan sosyal hayata kadar birçok alanda yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getirdi.

Günlük yaşam maliyetlerinin arttığını ve sosyal hayatın dahi kısıtlandığını dile getiren bir vatandaş şunları söyledi:

"Şuraya oturuyorsun, çay içeyim mi diye onu bile düşünüyorsun. Simit almayı düşünüyorsun ya. Eskiden arkadaşlarla oturup sohbet edip çay içmek için birbirimizi çağırır, ikram ederdik. Şimdi neredeyse arkadaşlardan kaçacağız, çay parası üzerimize kalmaması için. Hep eskiden dem vuruyorlar ya bunlar, vallahi billahi şu an o eskileri arar durumdayız."

Eknomik krizin küresel ölçekte olduğunu belirten başka bir yurttaş, "Bizim sadece kendi ülkemizde değil, dünya genelinde ekonomik sıkıntılar var. İnşallah daha iyi günler gelecek. Tabii ki gönlümüze göre değil, istediğimiz her şeyi elde edemiyoruz. Ama dünyanın geneline bakıp, ulusun içerisinde bulunduğu ekonomik olsun, diğer her türlü konuyu buna göre değerlendirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN BU EKONOMİNİN DÜZELECEĞİNE İNANMIYORUM"

Ekonomik tabloya ilişkin umutsuz olduğunu ifade eden bir yurttaş da şunları söyledi:

"İnsan tatile gitmek, uçağa binmek, yurt dışına gitmek istiyor ama olmuyor. Bu ekonomik şartlarda mümkün değil ki. Ben bu ekonominin düzeleceğine de inanmıyorum. Hemen seçim olması lazım. Yani umudum yok benim bu durumdan. Bir 8 senedir, 10 senedir enflasyon düşmez olur mu ya? Avrupa’da yüzde 1,5–2, hadi 3 yıllık; bizde yıllık yüzde 30, 33, 34 civarında geziyor. 'Bugün düşecek, yarın düşecek, önümüzdeki yıl düşecek' ama gelişme yok."

Pazardaki fiyatların yüksekliğine dikkat çeken başka bir vatandaş ise "Pazara gittiğimizde denize düşmüş gibi oluyoruz. Fiyatlar yüksek, alma şansımız yok" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, "Bu parti iktidarında o kadar güzel ki ben memnunum. Her şeyi alabiliyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise fiyatları örnek vererek, "Domatesin kilosu 100 lira, patlıcan 80 lira, kıl biber 150 lira. Pırasa 40–50 lira, ıspanak 40–50 lira. Hanımla gittik, 550 lira tuttu; 150 de meyve, 700 lira. Emekliyiz yani, 21 bin lira maaşım var. Elektrik var, doğal gaz, bilmem su; her şeyimiz var. İnsanız yani. Yok, böyle bir hayat yaşanılmaza geldi iyice.” dedi.