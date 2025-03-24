Yurttaşlar, polis müdahalesinde kaybolan ayakkabılarını aradı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor.

Bugün Saraçhane'de polisin sert müdahalesi sırasında ayakkabıları çıkan yurttaşların ayakkabılarının bir araya toplandığı ve ayakkabısı kaybolan yurttaşların burada ayakkabılarını aradıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Rıfat Kırcı o anları böyle kaydetti: