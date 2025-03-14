Yurttaşlar tahsis kararına tepkili: Kamu malları kime tahsis ediliyor?

HABER MERKEZİ

Edirne'de kamuya ait taşınmazların bazı vakıf ve derneklere tahsis edilmesi kentte büyük tepki topladı. Kentteki 21 demokratik kitle örgütü, bir araya gelerek konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir okudu. Kamu taşınmazlarının ideolojik tercihler doğrultusunda belirli gruplara verildiğini belirten Demir, “Edirne halkına ait taşınmazlar kimlere veriliyor” diye sordu.

Öğrenci yurtlarının devletin asli görevi olduğunu belirten Demir, “Öğrencilerin barınacağı yurtları inşa etmek devletin asli görevi iken, kamu taşınmazlarının yurt yapma koşuluyla bile olsa 49 yıllığına belirli odaklara tahsis edilmesi ideolojik bir tercihtir” dedi.

"GEREKÇE SORULDU"

Kamu yararı olmayan bu tür devirlerin detaylarını bilmenin Anayasal hakları olduğunu hatırlatan Demir, “Geçmişten gelen mirasımız olan taşınmazların, devletin asli görevini de devrederek iktidarın uygun gördüğü bazı odaklara tahsis edilmesinde kamu yararı olduğu kabul edilemez” diye konuştu.

Bilgi edinme haklarını kullandıklarını vurgulayan Demir, yetkililere şu soruları yöneltti:

• Edirne il ve ilçelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi üzerinde olup, son 10 yıl içerisinde dernek ve vakıflara tahsisi veya satışı yapılan taşınmazlar nelerdir?

• Bunlara ait mevki, ada-parsel numarası, cinsi, yüzölçümü bilgileri ve tahsis gerekçeleri nelerdir?

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, yetkililer kamuoyuna hesap vermeye çağırıldı.

NE OLMUŞTU?

Edirne Belediye Meclisi'nin 4 Şubat tarihli toplantısında üç taşınmazın bazı vakıf ve derneklere tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı. Bunlardan biri, 1055 metrekarelik bir alanın yurt yapılmak üzere Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na bağlı Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne 49 yıllığına verilmesi olmuştu. Ayrıca, Trakya Üniversitesi’nin genişleme sahasındaki 12 bin 880 metrekarelik bir taşınmaz da Kızılay’a özel yurt yapımı amacıyla tahsis edilmişti.