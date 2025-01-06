Yurttaşlara büyük sağlık hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen hizmetler, 2024 yılında da devam etti. Her yıl olduğu gibi 2024’te de toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi yurttaşın yanında olan Büyükşehir, hem sağlık hem de özel gereksinimli bireylere sunduğu hizmet anlamında büyük takdir toplamaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde verilen ve çoğu Türkiye’de verilen belediye hizmetleri anlamında ilk ve tek olan hizmetler yurttaşların beğenisini kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında, dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2024 yılı içinde toplam 4 bin 168 haneye 16 bin 476 kez ev temizliği, 2 bin 743 haneye 29 bin 727 kez kişisel bakım, 2 bin 243 kişiye 31 bin 574 kez evde sağlık, bin 40 kişiye 12 bin 1 kez fizik tedavi, 68 kişiye 218 kez psikolojik destek ve bin 486 haneye de tadilat-tamirat hizmeti verildi.

2024 yılında ayrıca 13 bin 775 kez ambulans servisi hizmeti, 3 bin 16 kez onkoloji hasta transfer servisi verilirken Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde 3 bin 910 seans ile Tarsus’ta yer alan Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’nde 3 bin 899 seans hizmet verildi. 2024 yılında 17 bin 13 adet Engelli Transfer Aracı Hizmeti, 89 bin 131 adet Medikal Malzeme Yardımı ve 121 adet de İşaret Dili Tercümanlığı hizmeti verildi. Sosyo-kültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları kapsamında da 2024 yılında toplam 82 etkinlik yapıldı ve etkinliklere 6 bin 468 kişi katıldı.

ATILAN ADIMLAR TAKDİR TOPLUYOR

Sağlık alanında verdiği hizmetlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireylere de hizmet veren Büyükşehir, bünyesindeki 4 nokta ile binlerce özel bireye ulaşıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Tarsus Molaevi ile hizmet veren Büyükşehir, özel gereksinimli bireyler için erişilebilir hizmetler üretmeye devam ediyor. Verdiği hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin yanı sıra ailelerini de düşünen Büyükşehir, verdiği kurslarla da hem ailelerin hem özel bireylerin yanında oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında halk sağlığı alanında örnek bir projeyi daha hayata geçirerek, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan HPV ile mücadele için de adım attı. Büyükşehir’in sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları, talep edilmesi durumunda ücretsiz olarak HPV aşı uygulamasından yararlanabilecek.

Merkezde Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Mola Evi’nin yanı sıra, Tarsus ilçesinde de Mola Evi hizmeti veren Mersin Büyükşehir, özel gereksinimli bireylerin yanı sıra aileleri de düşünüyor. 2024 yılında merkezde yer alan Mola Evi’nde bin 584, Tarsus’ta yer alan Mola Evi’nde de 1275 seans olmak üzere, toplam 2 bin 859 seans hizmet verildi.

Özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2024 yılında 4 bin 857 seans kurs hizmeti verildi. Sportif beceri ve fitness eğitimi ile 7-12 yaş aralığında, bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli özel bireyler sportif beceri ve koordinasyon eğitimi hizmetinden faydalanırken, 2024’te bu kapsamda 955 seans verildi. 18 yaşını dolduran özel gereksinimli bireylere ise fitness ve spor eğitimi hizmeti 2024’te toplam bin 465 seans şeklinde verildi. Özel gereksinimli birey ve yakınlarına engelli hakları, sosyal yardımlar, psikolojik danışmanlık ve diğer konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de 2024 yılında 3 bin 567 kez verildi.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda da özel gereksinimli bireyler için çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetler verilmekle birlikte, anneler için de birçok kurs ve etkinlikler düzenleniyor. Parkın içinde dans evi, yüzme havuzu, bocce sahası, masa tenisi, survivor parkuru ve atölye alanlarının bulunduğu yerler yer alıyor. 2024 yılında toplam 7 bin 671 seans özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik hizmet verildi.

OTİZM AİLE DANIŞMA HİZMETİ SUNAN İLK VE TEK BELEDİYE

Büyükşehir; 0-6 yaş arası otizmli çocuklara ve ailelerine bu hizmeti sunan ilk ve tek belediye olma özelliği taşıyor. Mersin’de ikamet eden, 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve grup eğitimleri hizmetleri veriliyor. Otizm Aile Danışma Merkezi’nde verilen birebir özel eğitim dersleri, duyu bütünleme seansları, grup aktiviteleri, gelişim değerlendirmesi, ailelere psikolojik destek ve danışma hizmeti ile bahçe etkinlikleri kapsamında 2024 yılında 6 bin 256 seans hizmet verildi.

Büyükşehir’in 2024 yılında sağlık alanında yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, “Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sağlık alanındaki hizmetlerimizi geliştirerek, büyüterek ve sayılarını artırarak vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Kentte engelleri kaldırmak için de bir dizi çalışmalara imza attık. Mola Evi’mizde ailelerimize biraz olsun nefes aldırmak istiyoruz. Otizm Merkezi'miz var ve 2024’te ilk yılını kutladık. Otizm Merkezi’mizi 100 kişi kapasiteyle açmıştık ve şu an kapasitemizi doldurduk. Talepler hala devam ediyor ve biz başka merkezler açmak için yer arayışındayız” diye konuştu.

“MEDİKAL MALZEME TALEBİ BU YIL OLDUKÇA ARTTI”

Medikal malzeme desteğinde ise 2024’te çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Atila, “Medikal malzeme yardımlarımız da bu yıl olağanüstü şekilde arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza; akülü sandalye, tekerlekli sandalye, hasta alt bezi, hasta yatağı ve protez yardımında bulunduk. Ambulans hizmetimizden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 13 bin civarında iken, özel gereksinimli bireylerimizin de transfer hizmetinden yaklaşık 17 bin kişi faydalandı. Bu rakamlar her yıl artış gösteriyor. 2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek” diye konuştu.