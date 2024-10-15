Yurttaşlara savaş vergisi, 5’li çeteye ‘mahremiyet’ siperi

Hemen hemen her büyük kamu ihalesinde isimleri anılan, ama vergi vermeyen şirketlere “vergi mahremiyeti” perdesi geldi.

Savunma sanayiine destek adına yurttaştan kredi kartı limiti üzerinden 750 lira vergi alınmasını öngören düzenlemeye tepkiler sürerken, Bakan Mehmet Şimşek, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) üzerinden hayata geçirilen projelerden milyarlarca lira kaynak aktarılan, ancak matrah doğmadığı için vergi ödemeyen şirketleri ve vergi borçlarını açıklamadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “İktidarın gücü sadece garip gurabaya yetiyor. Vergi ödemeyen yandaş şirketlere giden hortumları kesemiyor, vatandaşın boğazına çöküyor” dedi.

Krizi fırsat bilen iktidar yeni vergiler için düğmeye bastı.

TBMM’de görüşülmeye başlanacak kanun teklifiyle, yoksulluk ve geçim sıkıntısı çeken milyonlarca yurttaş yeni vergi uygulamasıyla daha da mağdur edilecek.

Ancak, gelir garantili ve belli şirketlere aktaran KÖİ ve YİD üzerinden hayata geçirilen projelerle vergi vermeyen şirketler ve vergi borçları “sır” olarak kaldı.

37 ŞİRKET VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı incelemede, hesapsızca verilen geçiş garantileriyle köprü ve otoyollar ile sermayelerine sermaye katan 44 özel şirketten sadece 7’sinin vergisini ödediği 37’sinin zarar beyan ettiği belirlendi.

Ancak bu 37 şirket, süreç içinde devletten garanti alacaklarını tahsil etmeyi sürdürdü.

Bütçe ve Sayıştay verilerine göre son beş yılda bu şirketlere; 122.3 milyar lira ödeme yapıldı, 2024 yılında 162.4 milyar, 2025 yılında 240.8 milyar, 2026 yılında 271 milyar lira olmak üzere toplam 674 milyar lira daha ödenmesi öngörüldü. Ancak sözleşmeler döviz kuru üzerinden hesaplandığı için bu tutarlar daha da artıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, temmuz ayında konuyu TBMM gündemine taşıyarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e vergi ödemeyen şirketlerin hangileri olduğunu, hangisinin kar hangisinin zarar ettiğini ve Hazine’den garanti olarak ne kadar ödeme yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

CHP’li Karasu’nun soru önergesine üç ay sonra yanıt veren Şimşek, mevzuattaki “Vergi Mahremiyeti”ni gerekçe göstererek bilgi paylaşmadı.

Bakan’ın tutumunu eleştiren Karasu, bu şirketlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. İktidarın plansızlığının ve hesap bilmezliğinin faturasını daima yoksul ve dar gelirli yurttaşın sırtına yüklediğini vurgulayan Karasu son olarak savunma sanayiine destek adına yurttaştan 750 Kredi kartı limiti üzerinden alınması planlanan paranın da vergi değil, haraç olduğunu belirtti.

"VERGİ ADALETİ BU DEĞİL"

Karasu şunları söyledi: