Yurttaşlara yük sermayeye kıyak

Harcamalarda tasarrufa gitmeyen iktidar, kaynağı 2025 yılında da halkın cebinden çıkacak vergilerle yaratacak. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin 12 trilyon 800 milyar lira olacağı tahmin edilirken bütçe açığının 1 trilyon 931 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl için 12 trilyon 651 milyar 461 milyon TL'lik vergi geliri öngörülüyor. Vergi gelirleri içerisindeki ağır yük ise yurt taşın üzerine yıkılacak. Bütçe teklifinde vergi gelirlerinin yüzde 45’ini tüketimden alınan vergiler oluşturdu. Toplamda 5 trilyon 724 milyar 862 milyon lira vergi dahil de alınan mal ve hizmet vergisi olarak kaydedildi.

Hazine’nin kasasına önümüz deki yıl 2 trilyon 145 milyar ÖTV geliri girecek, bu tutar geçen yıla göre yüzde 52,2 oranında artırıldı. Bununla birlikte geçen yıla göre yüzde 72,7 oranında artırılan 2 trilyon 884 milyar TL tutarında dâhilde alınan KDV geliri öngörülüyor. Ayrıca yüzde 25,8 artırılan 2 trilyon 103 milyar liralık da ithalde alınan KDV tahsil edilecek. Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar yanında lüks tüketime konu belli malların vergilemesini amaçlayan ÖTV’nin içerisinde yer alan kalemlerde en büyük payı motorlu taşıtlardan alınan vergiler oluşturacak. 2025 yılında 818 milyar 826 milyon TL MTV, 455 milyar 664 milyon TL tütün ürünleri, 538 milyar 185 milyon lira petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV oluşturdu.

HER ŞEY SERMAYE İÇİN

Öngörülen bütçe açığından daha yüksek tutarda vergiden ise vazgeçilecek. 2025 yılında iktidar, “vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesiminden toplamda 3 trilyon 5 milyar lira tutarında vergi gelirinden vazgeçecek. Bu tutar 2024 bütçesinde 2 trilyon 210 milyar TL’ydi. Vazgeçilen vergilerin 1 trilyon 417 milyar 924 milyon lirasını gelir vergisi oluşturdu. Bu kalemin içerisinde ücretlerin asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması da yer aldı.

SARAY’A KESE AÇIK

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, Saray’ın bütçesini yüzde 37 oranında artırdı. 2025 Yurttaşlara yük sermayeye kıyak Bütçe teklifi, kaynakların yine halkın cebinden çıkacak vergilerle oluşturulduğunu gözler önüne serdi. Bütçe açığının 1,9 trilyon lira olması beklenen 2025 yılında sermayeye 3 trilyon liranın üzerinde vergi kıyağı sağlanacak yılında Cumhurbaşkanlığı bütçe ödeneği 16 milyar 928 milyon 146 bin TL oldu. Bütçe teklifinde 2025’te Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2 milyar 784 milyon 216 bin TL oldu. Öte yandan bütçe teklifine göre, merkezi yönetim bütçesinden cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 yeni araç alınacak.