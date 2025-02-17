Yurttaşlardan Bakan Şimşek'in açıklamalarına tepki: "Bitti, ülke bitti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değerlendirmede enflasyonun düşüşte olduğunu ve ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Bazı makroekonomik sorunlarımız var. Bazı sorunların çözümü zaman gerektiriyor. Bunu başaracağız, zamanımız da var" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de bulunan Küçükbakkalköy kapalı pazarındaki yurttaşlar Şimşek'in "zamanımız var" açıklamasına tepki gösterdi.

Yurttaşların Şimşek'in açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"ÖYLE BAKIP DURUYORUM"

• "Öyle bakıp duruyorum, çıkmalara bakıyorum. Ben emekliyim, çalışıyorum, okulda hademelik yapıyorum. Hep idare, idare. Zaman bitti."

• "Bitti, ülke bitti. Ne zamana kadar, 20 yıl, 50 yıl mı olacak? Ekonomi yönetimini düzelteceğiz dedi, kaç yıl geçti düzeltemedi. Bıraksın, bıraksınlar artık, insanların dayanacağı kalmadı.

"2028'DE SEÇİM VAR YA..."

• Zeynel Çolaklı: "Belki, 2028'de seçim var ya, öyle zamanımız var diyordur. Benim şöyle fikrim var. Muhakkak bakanların hepsi iyi biliyordur ama, ben şurada bir Anadolu Lisesi var, oradan bir bakanlar kurulu koysak Türkiye'yi 6 ayda, bilemedin 1 yılda düze kavuştururlar. Çünkü onlar, otobüsle giderler, konforu sevmezler, tavuk-pilav yerler, memleketi 1 senede düzeltirler."

• "Ne zamana kadar bekleyeceğiz ekonomi düzelecek diye, bilmiyorum. Yeşillik aldım, biraz sebze aldım, 600 lira sadece bu kısmı tuttu."

• "Oyalıyorlar insanları, başka birşey değil. Sabır diyorlar ama kendileri hiç de aynı şekilde yaşamıyorlar."

"İNANDIRICI GELMİYOR, ARTIK HERKES UYANDI"

• "20 yıl oldu, daha nasıl düzeltecekler? İnandırıcı gelmiyor, artık herkes uyandı bence. Yapamıyorlar, mahvettiler. Çok zor durumda insanlar. Bizim evimiz var, zor geçiniyoruz. Bir de evi olmayanlar var. Çok sefil durumda insanlar var. Milletvekilleri veya bakanlar görmüyorlar mı? Şurada konuşun, bir tane memnun olan çıkmaz, herkes zor durumda.

• Pazarcı esnafı Abdullah Özveriş: "(Fiyatlar) pahalı. Ama, tohumu ek, milletin midesine girsin, 20 yerde vergi alınıyor. Nasıl olacak? Ne köylü memnun, ne tüketen. (Satışlar) gayet kötü. (Eskiden) burası kalabalıktı, bu saate mal kalmıyordu, bayağı satılıyordu. Biz geçen sene 100 kilo satıyorsak, bugün 40 kiloya düştü. Eskiden 1 kilo alıyordu, şimdi yarım kilo alıyor, taneyle alıyor. 2 tane elma ver, 5 tane mandalina ver, 4-5 tane domates, 2 salatalık, 3 biber, tamam. Müşteri gelmiyor. Çorba, makarna, avunduruyor kendini, sebze ne yiyecek?"